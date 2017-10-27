Наперегонки с Россией: в США запатентовали новейшую мини-систему ПРО для самолетов «стелс»

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Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman разработала инновационную систему противоракетной обороны, особенно хорошо подходящую для самолетов типа «стелс».

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Northrop Grumman запатентовала систему кинетической противоракетной обороны для самолетов «стелс», опубликованную новостным ресурсом The War Zone.

Патент (№9,671,200) был выдан Northrop Grumman в июне 2017 года. В нем разработанная компанией мини-система ПРО на основе кинетической энергии описывается примерно так:

«Система противоракетной обороны, устанавливаемая на воздушное судно. Система обороны включает в себя, по крайней мере, одну миниатюрную управляемую ракету, встраиваемую в пусковую трубу самолета. Управляемая ракета имеет систему обнаружения цели и самонаведения. Система также включает в себя как минимум один датчик обнаружения угрозы в самом самолете и контроллер, принимающий сигналы как минимум от одного датчика. Контроллер дает команду как минимум одной управляемой ракете, которая будет выпущена из пусковой трубы в направлении угрозы».

В патенте также говорится, что обнаружение цели может осуществляться с помощью датчиков, установленных на борту воздушного судна (радар, датчики предупреждения о ракетном подходе, радарный комплекс с распределенной апертурой и т.д.). Сама ракета будет иметь радиолокационную, инфракрасную или полуактивную лазерную головку самонаведения (пассивная радиочастотная лазерная ГСН тоже возможна), которая будет использоваться для блокировки и перехвата приближающейся угрозы.

В патенте отмечается, что система может быть установлена на истребителях, бомбардировщиках, вертолетах и практически любых других типах летательных аппаратов. Однако тот факт, что на чертежах она похожа на самолет «летающее крыло» и имеет похожую обшивку, подчеркивает ее наиболее вероятное применение — оснащение самолетов типа «стелс».

Не исключено, что эту систему можно было бы также использовать для развертывания крупных маневренных ложных целей, способных запутать вражеские радиолокационные системы.

Применение твердотельных лазерных технологий на фронтовых боевых самолетах, таких как бомбардировщики и истребители, рассматривается как потенциальное решение проблемы непосредственной защиты от приближающихся ракет. Но дело в том, что перспективные технологии еще не готовы к такому применению, и, скорее всего, будут готовы не раньше, чем через десять лет.

Даже когда технология уже готова, лазеры имеют свои ограничения. Они могут направляться только на одну угрозу за раз. Их дальность и мощность в значительной степени зависят от атмосферных условий, таких как облака и дым. И они, скорее всего, не смогут обеспечить «охват» вокруг боевых самолетов на 360 градусов. Но даже если система может быть приспособлена для установки на бомбардировщик B-21, ей нужно будет добавить хороший охват, поддерживаемый комплексом ракетного вооружения, способным бороться с угрозами в любых погодных условиях.

Возможно, самое интересное в патенте Northrop Grumman — это то, что раньше мы не видели подобной системы. Учитывая, насколько полезным может быть «ракетный щит» вокруг боевых самолетов, особенно тех, которые летают в одиночку в самых опасных условиях, странно, что она не появилась раньше. Кроме того, Россия упоминала, что разрабатывает подобную технологию для своих бомбардировщиков высокого класса.