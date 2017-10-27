Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Дамаск обвинил США в давлении на Сирию с помощью доклада ОЗХО
Происшествия
ФСБ выявила в Белгородской области канал поставок оружия для неонацистов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ФСБ выявила в Белгородской области канал поставок оружия для неонацистов

    17:47  27 Октября 2017
    132

    ФСБ выявила в Белгородской области канал поставок оружия для неонацистов

    Брянск, 27 октября. В Белгородской области ликвидирован канал поступления взрывчатки и оружия для неонацистов. УФСБ по региону в пятницу сообщает, что силовики также задержали организатора подпольной мастерской.

    Как говорится в сообщении, житель Белгорода задержан с поличным при попытке сбыта самодельного взрывного устройства. Подозреваемый является сторонником молодежной праворадикальной националистической группировки. Мужчина организовал мастерскую по производству самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов. 

    В ходе обыска правоохранители изъяли 1,2 килограмма взрывчатки, используемой для изготовления самодельных бомб, гранату Ф-1 с запалом, четыре самодельных пистолета, самодельное взрывное устройство на основе гранаты Ф-1, 263 патрона различного калибра, а также запчасти и заготовки для изготовления 14 «стволов».

    Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали в Челябинской области местного жителя, проповедующего радикальную идеологию.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #фсб #белгородская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        17:22   27 Октября 2017
        439
        Каталония провозгласила независимость от Испании

        Каталония провозгласила независимость от Испании

        16:41   27 Октября 2017
        1692
        Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

        Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

        15:10   27 Октября 2017
        2768
        Россия расширила список продуктового эмбарго

        Россия расширила список продуктового эмбарго

        14:03   27 Октября 2017
        1047