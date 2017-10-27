ФСБ выявила в Белгородской области канал поставок оружия для неонацистов

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Брянск, 27 октября. В Белгородской области ликвидирован канал поступления взрывчатки и оружия для неонацистов. УФСБ по региону в пятницу сообщает, что силовики также задержали организатора подпольной мастерской.

Как говорится в сообщении, житель Белгорода задержан с поличным при попытке сбыта самодельного взрывного устройства. Подозреваемый является сторонником молодежной праворадикальной националистической группировки. Мужчина организовал мастерскую по производству самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе обыска правоохранители изъяли 1,2 килограмма взрывчатки, используемой для изготовления самодельных бомб, гранату Ф-1 с запалом, четыре самодельных пистолета, самодельное взрывное устройство на основе гранаты Ф-1, 263 патрона различного калибра, а также запчасти и заготовки для изготовления 14 «стволов».

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали в Челябинской области местного жителя, проповедующего радикальную идеологию.