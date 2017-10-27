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Глава ДНР Захарченко проведет онлайн-конференцию с жителями Донбасса
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    Глава ДНР Захарченко проведет онлайн-конференцию с жителями Донбасса

    21:12  27 Октября 2017
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    Глава ДНР Захарченко проведет онлайн-конференцию с жителями Донбасса

    Донецк, 27 октября. Глава ДНР Александр Захарченко 2 ноября проведет онлайн-конференцию с жителями Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба главы Донецкой народной республики.

    «2 ноября, в годовщину выборов главы ДНР и депутатов Народного Совета, состоится онлайн-конференция Александра Захарченко с жителями республики, включая временно оккупированные Киевом территории Донбасса», — говорится в сообщении.

    Кроме того, свои вопросы Александру Захарченко смогут задать жители Украины. Онлайн-конференция начнется в 12:00 и будет длиться около трех часов. Все желающие могут задать свои вопросы на сайте главы республики. При этом, разработчики ресурса гарантируют, что все персональные данные задающих вопросы останутся конфиденциальными.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #захарченко #донецк
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