Глава ДНР Захарченко проведет онлайн-конференцию с жителями Донбасса

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Донецк, 27 октября. Глава ДНР Александр Захарченко 2 ноября проведет онлайн-конференцию с жителями Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба главы Донецкой народной республики.

«2 ноября, в годовщину выборов главы ДНР и депутатов Народного Совета, состоится онлайн-конференция Александра Захарченко с жителями республики, включая временно оккупированные Киевом территории Донбасса», — говорится в сообщении.

Кроме того, свои вопросы Александру Захарченко смогут задать жители Украины. Онлайн-конференция начнется в 12:00 и будет длиться около трех часов. Все желающие могут задать свои вопросы на сайте главы республики. При этом, разработчики ресурса гарантируют, что все персональные данные задающих вопросы останутся конфиденциальными.