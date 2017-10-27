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Политика
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Происшествия
Стали известны подробности смертельного ДТП со школьным автобусом в Коми
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    Стали известны подробности смертельного ДТП со школьным автобусом в Коми

    16:56  27 Октября 2017
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    Стали известны подробности смертельного ДТП со школьным автобусом в Коми

    Москва, 27 октября. Три человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Коми. Еще четыре человека пострадали, среди них есть один несовершеннолетний.

    Как стало известно источнику Федерального агентства новостей,  школьников везли на ознакомительную экскурсию в технологический техникум. Автобус принадлежал Яснэгской школе-интернату.

    Отмечается, что среди пострадавших в результате ДТП есть 15-летняя девочка-сирота.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #коми
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