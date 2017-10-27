Сирия оценила потери нефтяной отрасли в 68 миллиардов долларов: каковы перспективы восстановления

В Избранное

Министр нефти и минеральных ресурсов САР Али Ганем сообщил, что потери нефтяного сектора Сирии за время конфликта, по предварительным данным, превысили 68 миллиардов долларов.

«Все наши шаги сопровождают шаги армии, и мы приступаем к подготовке технического плана восстановления любого объекта, который освободит армия. Военный вопрос зависит от армии, и в ближайшее время мы услышим хорошие новости о возвращении всех месторождений Сирии. Все месторождения вернутся в лоно родины, как вернулись все территории», — рассказал Ганем.

По словам министра, нефтяная инфраструктура Сирии подвергалась систематическому разрушению со стороны боевиков и сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Это и повлекло столь значительные потери.

Али Ганем подчеркнул, что 68 миллиардов долларов — это приблизительная цифра прямых и непрямых потерь объектов, которые уже находятся под контролем правительственных сил и были осмотрены.

«Систематические атаки стали не результатом войны, а были сосредоточены на нефтяном секторе с целью его разрушения, что отразилось очень негативно за прошедший период на всех. Однако были предприняты шаги по освобождению сирийской арабской армией нефтяных объектов, а также большая команда из министерства нефти в составе техников, профессиональных национальных кадров шла шаг за шагом за освобождением, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру и работу, чтобы отрасль вернулась в прежнее состояние», — объяснил Али Ганем.

Министр также рассказал, что показатели добычи нефти в стране по сравнению с довоенным периодом упали в 24 раза, а показатели добычи газа в 1,6 раз:

«Полное производство Сирии было 385 тысяч баррелей нефти до кризиса, и мы производили около 21 миллиона кубометров газа и 3 миллиона тонн фосфатов. Что касается сегодняшнего дня, то наше производство превысило 13,5 миллиона кубометров газа, и мы достигли около 16 тысяч баррелей нефти ежедневно. Среднее производство фосфатов ожидается до конца этого года на уровне миллиона тонн».

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что нефтяная отрасль сейчас крайне важна для Сирии, потому что, в общем, Сирии нечего предложить на международный рынок, а восстанавливать страну надо:

«В полной мере восстановление нефтяной инфраструктуры будет не столь быстрым. Война еще не закончена, еще предстоит серьезный процесс внутрисирийского урегулирования. Поэтому ждать, что восстановление начнется в конце 2017-го — начале 2018-го года, преждевременно. Кроме того, восстановление нефтяной инфраструктуры зависит от внешних инвестиций. Мы прекрасно понимаем, что сейчас их не так много».

По словам эксперта, союзники Сирии — и Российская Федерация, и Иран — будут принимать в этом активное участие:

«Но в наших странах есть свои проблемы, и большую, значимую для экономики Сирии сумму на восстановление нефтедобычи, мы выделить пока не сможем. Но процесс будет идти, и чем больше будет каких-то первых позитивных шагов при мирном урегулировании для привлечения инвестиций, тем больше надежд на привлечение уже коммерческих вкладов, вложений в сирийскую экономику не только государственных спонсоров, России и Ирана, но и деловых партнеров со всего мира».

Эксперт считает, что, как только сирийская экономика покажет начало роста, она станет привлекательной для международных инвесторов:

«И в этом случае можно ожидать появления и европейских инвестиций. Это будет уже второй шаг, который должен стать локомотивом бурного роста сирийской экономики. На свои ресурсы ей рассчитывать не приходится, задача России и Ирана — это запустить процесс восстановления. Дальше этот процесс будет идти в рамках международных правил. Когда сирийская экономика начнет расти, она станет привлекательной для вложений».

Эксперт объяснил, что само сирийское правительство сейчас может предпринять только самые простые шаги:

«Наводить порядок и восстанавливать инфраструктуру в тех местах, где добыча велась, восстанавливать логистику, пути доставки нефти до портов, откуда она будет дальше транспортироваться, и искать места сбыта. В качестве серьезного партнера в данной ситуации может рассматриваться Китайская Народная Республика, которая, конечно же, интересуется вопросами единого шелкового пути, вопросами привлечения новой дешевой нефти, пытаясь диверсифицировать свои покупки и, таким образом, отказаться от зависимости от стран Персидского залива».

В данной ситуации, по словам эксперта, на момент роста Сирия будет привлекательна со своими предложениями и для Китая в том числе: