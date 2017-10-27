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Общество
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Сегодня в Сети: видео Минобороны РФ попало в топ Twitter, Пушков резко высказался о санкциях
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    Сегодня в Сети: видео Минобороны РФ попало в топ Twitter, Пушков резко высказался о санкциях

    16:59  27 Октября 2017
    1089

    Сегодня в Сети: видео Минобороны попало в топ Twitter, Пушков резко высказался о санкциях

    Сегодня в Интернете, 27 октября. Владимир Путин лично отдал приказ о запуске четырех баллистических ракет. Алексей Пушков назвал «антироссийским экстазом» готовящиеся санкции США против РФ. «До свиданья, американские свиньи», — Россия расширила продуктовое эмбарго против Запада. Сергей Шойгу предупреждает об обострении у западных границ России.

    Тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами

    Минобороны России опубликовало видеозапись тренировки по управлению российскими Стратегическими ядерными силами (СЯС). В ходе учений верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин лично произвел пуск четырех баллистических ракет российской «ядерной триады».

    «Минобороны показало ракеты, которые запустил Путин. Говорят, участие президента в таких учениях необычно», — сообщил Twitter-аккаунт Business FM.

    «Поздравляем, вы попали в топ Twitter», — отметило руководство сети микроблогов запись Минобороны РФ о запуске ракет Стратегических ядерных сил России.

    Антироссийский экстаз США

    Тема санкций против России со стороны США стала одной из главных в пятницу. Так утром СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа передала в конгресс США список российских организаций, на которые было предложено наложить новые санкции. В черном списке — ФСБ, ГРУ и СВУ, а также крупнейшие концерны российской оборонки. Известные политики и рядовые блогеры резко отреагировали на эту информацию.

    Так несколько критических заявлений сделал через свой аккаунт в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков. Вот его записи:

    — В антироссийском экстазе США продолжают штамповать санкции, не замечая, что они не дают результата, не меняют курс России. Бессмысленные конвульсии.

    — Вводя санкции против наших военных предприятий, США хотят сохранить свои рынки оружия. Сильно напуганы возможностью поставок С-400 их союзникам.

    — В случае с Россией санкции США — не столько политическое оружие, ибо оно не работает, сколько средство конкурентной борьбы и акт экономической войны.

    Подробнее о позиции Алексея Пушкова по вопросу американских санкций читайте в материале Федерального агентства новостей.

    А вот еще мнения по поводу санкций против РФ.

    «США введут санкции против ГРУ, ФСБ и СВР. Долго смеялся! По этому поводу есть хорошая русская поговорка: "Напугали ежа голой ж... "», — остро пошутил по этому поводу военный эксперт Игорь Коротченко‏.

    «Может, и нам (как Китай) сменить название "Макдональдс" на "Золотые арки"?», — подала идею журналист Ольга Скабеева.

    «Напугали. Санкции в Россию ходят уже как на работу», — опубликовал соответствующую картинку Макс ЧЕпай™

    «У Америки одна цель — вернуть Россию в 90-е годы и поставить на колени, а поезд ушел», — пишет Наталья Кудинович.

    «Это доказывает, что делают они (США) это с одной целью — не изменить что-то в поведении России, а просто навредить под благовидным предлогом», — пишет Павел Правдоруб.

    До свиданья, американские свиньи

    В пятницу также появилась информация, что Россия расширила экономические санкции против ряда западных стран, в частности будет запрещен импорт свиней из США, Канады, стран Евросоюза и Украины. Об этом сообщает «Газета.ру».

    «До свиданья, американские свиньи: Россия запретила ввоз свиней и субпродуктов из США, Канады, Австралии, Украины», — прокомментировал эту новость журналист Дмитрий Смирнов.

    «Наконец-то! Без гормонального дерьма», — порадовалась одна из его подписчиц.

    На границе тучи ходят хмуро

    Министр обороны Сергей Шойгу заявил о росте напряженности у западной границы России и отметил, что эта ситуация имеет тенденцию к обострению.

    «Опять выжидаем, как в 1941-м?! Может пора очистить Украину от бандерлогов и отодвинуть границы до Варшавы и Таллина?» — в шутку предложил пользователь Оскар.

    «С таким букетом и в гости не стыдно», — публикует Александр Махоуни‏ картинку, на которой изображены различные российские вооружения с «цветочными» названиями («Гвоздика», «Тюльпан», «Хризантема» и т.д.).

     

    Автор: Алексей Громов
    #санкции #путин #сша #шойгу #пушков #соцсети #контрсанкции #ядерная триада
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