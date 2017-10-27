Сегодня в Сети: видео Минобороны РФ попало в топ Twitter, Пушков резко высказался о санкциях

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Сегодня в Интернете, 27 октября. Владимир Путин лично отдал приказ о запуске четырех баллистических ракет. Алексей Пушков назвал «антироссийским экстазом» готовящиеся санкции США против РФ. «До свиданья, американские свиньи», — Россия расширила продуктовое эмбарго против Запада. Сергей Шойгу предупреждает об обострении у западных границ России.

Тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами

Минобороны России опубликовало видеозапись тренировки по управлению российскими Стратегическими ядерными силами (СЯС). В ходе учений верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин лично произвел пуск четырех баллистических ракет российской «ядерной триады».

Тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами Вооруженных Сил Российской Федерации https://t.co/v8FajyvxX2 pic.twitter.com/NbszNxivIj — Минобороны России (@mod_russia) October 26, 2017

«Минобороны показало ракеты, которые запустил Путин. Говорят, участие президента в таких учениях необычно», — сообщил Twitter-аккаунт Business FM.

Минобороны показало ракеты, которые запустил Путин. Говорят, участие президента в таких учениях необычно: https://t.co/cxc0W2n0MZ pic.twitter.com/vagfs5mCfw — Business FM (@Radio_BFM) October 27, 2017

«Поздравляем, вы попали в топ Twitter», — отметило руководство сети микроблогов запись Минобороны РФ о запуске ракет Стратегических ядерных сил России.

Поздравляю, Вы попали в топ твиттера с 113 ретвитами и 15 ответами на 5е место https://t.co/yaSFtLhNLf https://t.co/j3UdnA8Vpy — ТОП 30???? (@t30p) October 27, 2017

Антироссийский экстаз США

Тема санкций против России со стороны США стала одной из главных в пятницу. Так утром СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа передала в конгресс США список российских организаций, на которые было предложено наложить новые санкции. В черном списке — ФСБ, ГРУ и СВУ, а также крупнейшие концерны российской оборонки. Известные политики и рядовые блогеры резко отреагировали на эту информацию.

Так несколько критических заявлений сделал через свой аккаунт в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков. Вот его записи:

— В антироссийском экстазе США продолжают штамповать санкции, не замечая, что они не дают результата, не меняют курс России. Бессмысленные конвульсии.

В антиросс.экстазе США продолжают штамповать санкции, не замечая, что они не дают рез-та, не меняют курс России. Бессмысленные конвульсии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 27, 2017

— Вводя санкции против наших военных предприятий, США хотят сохранить свои рынки оружия. Сильно напуганы возможностью поставок С-400 их союзникам.

Вводя санкции пр. наших военных предприятий, США хотят сохранить свои рынки оружия. Сильно напуганы возм-тью поставок С-400 их союзникам. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 27, 2017

— В случае с Россией санкции США — не столько политическое оружие, ибо оно не работает, сколько средство конкурентной борьбы и акт экономической войны.

В случае с Россией санкции США - не столько политич. оружие, ибо оно не работает, сколько средство конкурентной борьбы и акт экономич. войны — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 27, 2017

Подробнее о позиции Алексея Пушкова по вопросу американских санкций читайте в материале Федерального агентства новостей.

А вот еще мнения по поводу санкций против РФ.

«США введут санкции против ГРУ, ФСБ и СВР. Долго смеялся! По этому поводу есть хорошая русская поговорка: "Напугали ежа голой ж... "», — остро пошутил по этому поводу военный эксперт Игорь Коротченко‏.

США введут санкции против ГРУ, ФСБ и СВР. Долго смеялся! По этому поводу есть хорошая русская поговорка: "Напугали ежа голой ж... " — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) October 27, 2017

«Может, и нам (как Китай) сменить название "Макдональдс" на "Золотые арки"?», — подала идею журналист Ольга Скабеева.

Может, и нам (как Китай) сменить название "Макдональдс" на "Золотые арки"?

В ответ на санкции как бы — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) October 27, 2017

«Напугали. Санкции в Россию ходят уже как на работу», — опубликовал соответствующую картинку Макс ЧЕпай™‏

Напугали.

Санкции в Россию ходят уже как на работу. pic.twitter.com/Qh0wpk5yVy — Макс ЧЕпай™ (@Maks_Twiit) October 27, 2017

«У Америки одна цель — вернуть Россию в 90-е годы и поставить на колени, а поезд ушел», — пишет Наталья Кудинович.

У Америки одна цель ,вернуть Россию в 90-года и поставить на колени ,а поезд ушел. — КУДИНОВИЧ НАТАЛЬЯ (@BCzhPMr062lfT3e) October 27, 2017

«Это доказывает, что делают они (США) это с одной целью — не изменить что-то в поведении России, а просто навредить под благовидным предлогом», — пишет Павел Правдоруб.

что доказывает, что делают они это с одной целью - не изменить что-то в поведении России, а просто навредить под благовидным предлогом.. — ☭Павел☭Правдоруб☭ (@pavprav) October 27, 2017

До свиданья, американские свиньи

В пятницу также появилась информация, что Россия расширила экономические санкции против ряда западных стран, в частности будет запрещен импорт свиней из США, Канады, стран Евросоюза и Украины. Об этом сообщает «Газета.ру».

В правительстве объяснили расширение списка продэмбарго https://t.co/YNuirtk3lO pic.twitter.com/HME8hKCDuv — РИА Новости (@rianru) October 27, 2017

«До свиданья, американские свиньи: Россия запретила ввоз свиней и субпродуктов из США, Канады, Австралии, Украины», — прокомментировал эту новость журналист Дмитрий Смирнов.

До свиданья, американские свиньи: Россия запретила ввоз свиней и субпродуктов из США, Канады, Австралии, Украиныhttps://t.co/ILxyUmo9uE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 27, 2017

«Наконец-то! Без гормонального дерьма», — порадовалась одна из его подписчиц.

наконец-то! без гормонального дерьма.... — Наталья (@Gabi_Sea) October 27, 2017

На границе тучи ходят хмуро

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о росте напряженности у западной границы России и отметил, что эта ситуация имеет тенденцию к обострению.

Шойгу заявил о росте напряженности у западной границы России: https://t.co/dBamiFraUl pic.twitter.com/0wD2eieQf8 — IZ.RU (@izvestia_ru) October 27, 2017

Шойгу: обстановка у западной границы РФ напряженная и имеет тенденцию к обострениюhttps://t.co/GUAs7b7cu8 pic.twitter.com/pEbqFscjNh — Олег Анатольевич (@dolg132005) October 27, 2017

«Опять выжидаем, как в 1941-м?! Может пора очистить Украину от бандерлогов и отодвинуть границы до Варшавы и Таллина?» — в шутку предложил пользователь Оскар.

Опять выжидаем,как в 1941-м?! Может пора очистить Украину от бандерлогов и отодвинуть границы до Варшавы и Таллина?!)) — Оскар (awizena) (@Djeihunbek) October 27, 2017