Сегодня в Сети: видео Минобороны РФ попало в топ Twitter, Пушков резко высказался о санкциях
Сегодня в Интернете, 27 октября. Владимир Путин лично отдал приказ о запуске четырех баллистических ракет. Алексей Пушков назвал «антироссийским экстазом» готовящиеся санкции США против РФ. «До свиданья, американские свиньи», — Россия расширила продуктовое эмбарго против Запада. Сергей Шойгу предупреждает об обострении у западных границ России.
Тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами
Минобороны России опубликовало видеозапись тренировки по управлению российскими Стратегическими ядерными силами (СЯС). В ходе учений верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин лично произвел пуск четырех баллистических ракет российской «ядерной триады».
«Минобороны показало ракеты, которые запустил Путин. Говорят, участие президента в таких учениях необычно», — сообщил Twitter-аккаунт Business FM.
«Поздравляем, вы попали в топ Twitter», — отметило руководство сети микроблогов запись Минобороны РФ о запуске ракет Стратегических ядерных сил России.
Антироссийский экстаз США
Тема санкций против России со стороны США стала одной из главных в пятницу. Так утром СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа передала в конгресс США список российских организаций, на которые было предложено наложить новые санкции. В черном списке — ФСБ, ГРУ и СВУ, а также крупнейшие концерны российской оборонки. Известные политики и рядовые блогеры резко отреагировали на эту информацию.
Так несколько критических заявлений сделал через свой аккаунт в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков. Вот его записи:
— В антироссийском экстазе США продолжают штамповать санкции, не замечая, что они не дают результата, не меняют курс России. Бессмысленные конвульсии.
— Вводя санкции против наших военных предприятий, США хотят сохранить свои рынки оружия. Сильно напуганы возможностью поставок С-400 их союзникам.
— В случае с Россией санкции США — не столько политическое оружие, ибо оно не работает, сколько средство конкурентной борьбы и акт экономической войны.
Подробнее о позиции Алексея Пушкова по вопросу американских санкций читайте в материале Федерального агентства новостей.
А вот еще мнения по поводу санкций против РФ.
«США введут санкции против ГРУ, ФСБ и СВР. Долго смеялся! По этому поводу есть хорошая русская поговорка: "Напугали ежа голой ж... "», — остро пошутил по этому поводу военный эксперт Игорь Коротченко.
«Может, и нам (как Китай) сменить название "Макдональдс" на "Золотые арки"?», — подала идею журналист Ольга Скабеева.
«Напугали. Санкции в Россию ходят уже как на работу», — опубликовал соответствующую картинку Макс ЧЕпай™
«У Америки одна цель — вернуть Россию в 90-е годы и поставить на колени, а поезд ушел», — пишет Наталья Кудинович.
«Это доказывает, что делают они (США) это с одной целью — не изменить что-то в поведении России, а просто навредить под благовидным предлогом», — пишет Павел Правдоруб.
До свиданья, американские свиньи
В пятницу также появилась информация, что Россия расширила экономические санкции против ряда западных стран, в частности будет запрещен импорт свиней из США, Канады, стран Евросоюза и Украины. Об этом сообщает «Газета.ру».
«До свиданья, американские свиньи: Россия запретила ввоз свиней и субпродуктов из США, Канады, Австралии, Украины», — прокомментировал эту новость журналист Дмитрий Смирнов.
«Наконец-то! Без гормонального дерьма», — порадовалась одна из его подписчиц.
На границе тучи ходят хмуро
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о росте напряженности у западной границы России и отметил, что эта ситуация имеет тенденцию к обострению.
«Опять выжидаем, как в 1941-м?! Может пора очистить Украину от бандерлогов и отодвинуть границы до Варшавы и Таллина?» — в шутку предложил пользователь Оскар.
«С таким букетом и в гости не стыдно», — публикует Александр Махоуни картинку, на которой изображены различные российские вооружения с «цветочными» названиями («Гвоздика», «Тюльпан», «Хризантема» и т.д.).