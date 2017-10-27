Дворкович назвал причины расширения списка продэмбарго

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Москва, 27 октября. Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что российское правительство своим постановлением расширяет продовольственное эмбарго с целью перекрыть «серые» каналы поставок.

«Мы таким образом закрываем те «серые» каналы поставок, которые использовались для поставок одних товаров под видом других и наносили ущерб российским производителям», — сказал он.

По словам Дворковича, еще не отложено расширение продэмбарго на мясокостную муку из США и Европейского союза.

Напомним, в расширенный список иностранной продукции включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин заверил, что расширение Россией продэмбарго никак не отразится на российских покупателях.