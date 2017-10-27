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Общество
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Дворкович назвал причины расширения списка продэмбарго
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    Дворкович назвал причины расширения списка продэмбарго

    16:51  27 Октября 2017
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    Дворкович назвал причины расширения списка продэмбарго

    Москва, 27 октября. Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что российское правительство своим постановлением расширяет продовольственное эмбарго с целью перекрыть «серые» каналы поставок.

    «Мы таким образом закрываем те «серые» каналы поставок, которые использовались для поставок одних товаров под видом других и наносили ущерб российским производителям», — сказал он.

    По словам Дворковича, еще не отложено расширение продэмбарго на мясокостную муку из США и Европейского союза.

    Напомним, в расширенный список иностранной продукции включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин заверил, что расширение Россией продэмбарго никак не отразится на российских покупателях

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #дворкович #продэмбарго
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