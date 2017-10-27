Российские фермеры поддержали расширение продэмбарго

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Москва, 27 октября. Расширение эмбарго на ввоз в Россию продовольственных товаров из западных стран поможет российским фермерам укрепить свои позиции. Об этом в пятницу заявил президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников.

«Импортозамещение — это всегда ниша, а значит возможности. Фермеры, как показала перепись, за 10 лет, в 8 раз увеличили поголовье мясных пород крупнорогатого скота. Поэтому для фермерских хозяйств это возможность работать и чувствовать, что их продукция востребована», — отметил он.

Плотников подчеркнул, что запрет на ввоз в Россию живых свиней и субпродуктов из ЕС, США и других стран никак не скажется на конечном потребителе, поскольку российские фермеры могут в полном объеме обеспечить спрос на внутреннем рынке, сообщает RT.

Напомним, что эмбарго было введено в ответ на антироссийские санкции западных стран. Москва неоднократно заявляла, что отменит эмбарго, как только с России будут сняты санкции.