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Общество
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Общество
Шнуров переселил 79-летнюю старушку из конюшни в новую квартиру
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    Шнуров переселил 79-летнюю старушку из конюшни в новую квартиру

    16:38  27 Октября 2017
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    Шнуров переселил 79-летнюю старушку из конюшни в новую квартиру

    Санкт-Петербург, 27 октября. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров оплатил покупку квартиры для брянской пенсионерки Нине Макеевой, которая почти 30 лет прожила в конюшне.

    Печальная история 79-летней Нины Макеевой получила широкую известность после ее участия в телепередаче «Мужское и женское» на Первом канале. Нина Макеева является ветераном труда, однако последние 27 лет была вынуждена жить в ветхой конюшне без воды отопления.

    Старушка много лет просила городские власти помочь в решении жилищного вопроса, однако никакой реакции с их стороны не последовало. В итоге пенсионерка решила обратиться на телевидение. В студии телепередачи брянские чиновники предложили Нине Макеевой переселиться в старую школу.

    В конце телепередачи ведущий Александр Гордон сообщил, что один из друзей Первого канала выделил Нине Макеевой 500 тысяч рублей на покупку домика, после чего старушка из купила себе двухкомнатную квартиру в Комаричском районе Брянской области.

    Имя мецената долгое время скрывалось. Однако сегодня стало известно, что квартиру для Нины Макеевой приобрел лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. При этом сам Шнуров и его представители данную историю не комментируют, передает «Ридус».

    Автор: Алексей Громов
    #шнуров #квартира #ленинград #пенсионерка
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