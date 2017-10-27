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Общество
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Политика
Каталония провозгласила независимость от Испании
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    Каталония провозгласила независимость от Испании

    16:41  27 Октября 2017
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    Каталония провозгласила независимость от Испании

    Барселона, 27 октября. Парламент Каталонии одобрил резолюцию о провозглашении независимости республики от Испании.

    Результаты голосования были объявлены председателем собрания Карме Форкаделем, передает ТАСС.

    Напомним, что по итогам референдума, проведенного в Каталонии 1 октября, была подписана декларация о независимости республики. Однако ее активацию заблокировал глава женералитета Карлес Пучдемо, который решил наладить диалог с центральными властями.

    Согласно официальной информации, за независимость Каталонии проголосовало 90% местных жителей.

    Автор: Дима Оленин
    #каталония #испания #независимость
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