Каталония провозгласила независимость от Испании

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Барселона, 27 октября. Парламент Каталонии одобрил резолюцию о провозглашении независимости республики от Испании.

Результаты голосования были объявлены председателем собрания Карме Форкаделем, передает ТАСС.

Напомним, что по итогам референдума, проведенного в Каталонии 1 октября, была подписана декларация о независимости республики. Однако ее активацию заблокировал глава женералитета Карлес Пучдемо, который решил наладить диалог с центральными властями.

Согласно официальной информации, за независимость Каталонии проголосовало 90% местных жителей.