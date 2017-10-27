Конкуренция под видом санкций: США атакуют позиции РФ на мировом рынке оружия
Эксперты передачи «60 минут» на канале «Россия 1» объяснили, почему США решили «наказать» российский оборонный комплекс за якобы «вмешательство» в американские выборы.
Госдеп США составил и утвердил перечень компаний и организаций, которые попадут под закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, подписанный американским президентом Дональдом Трампом в августе текущего года.
Как пишет Газета.ru, новый санкционный список затрагивает, прежде всего, российские силовые структуры — ФСБ, ГРУ, Службу внешней разведки, а также предприятия оборонного комплекса. Так, в американском стоп-листе оказались такие компании, как «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Калашников» и «МиГ».
На первый взгляд ситуация кажется достаточно странной. За предполагаемое «вмешательство» в американские выборы Белый дом решил ударить по российской оборонке.
«Уж точно мы не своими «Тополями» и «Ярсами» в них вмешивались», — пошутил ведущий «60 минут» Евгений Попов.
Впрочем, по мнению российского политика Александра Романовича, здесь нет ничего удивительного. Основные предприятия российского оборонного комплекса были выбраны целью американских санкций вовсе не случайно. Американское военно-политическое руководство обеспокоено растущим потенциалом российского ВПК. Они решили ударить по торговым связям России, чтобы помочь своей собственной военной промышленности.
«Раньше это называлось конкуренцией, теперь — это конкуренция под видом американских и европейских санкций», — согласилась с экспертом ведущая Ольга Скабеева.
Эту мысль развил другой приглашенный эксперт, президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Классическая максима учит нас, что главные союзники России — это ее армия и флот. «Я позволю себе внести в это утверждение поправку. Наши главные союзники — саудовская армия и индийский флот, крупнейшие заказчики нашей продукции», — заявил он.
«Есть повод и причина. Все эти разговоры о вмешательстве в выборы в контексте санкционной политики — это повод. Реальная причина — борьба за передел мирового рынка оружия. Россия в прошлом году продала оружия на 29 миллиардов долларов. США — на 26 миллиардов. Таким образом, у нас примерно одинаковые экспортные возможности. Совершенно очевидно, что США сейчас пытаются нас потеснить. Их испугали наши сделки по продаже С-400 Турции и Саудовской Аравии, традиционным союзникам американцев на Ближнем Востоке. Американцы считают, что РФ резко усилила свои экспортные возможности и вторгается на их «территорию». Потому они и вспомнили, что мы «вмешались» в их выборы», — подвел итог другой гость программы, американист Владимир Васильев.