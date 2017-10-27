Путин потребовал ужесточить наказание за незаконные перевозки пассажиров

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Москва, 27 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение кабмину продумать ужесточение наказания за нелегальные перевозки пассажиров: расширить основания для конфискации автомобиля и ввести дисквалификацию должностных лиц.

Соответствующее поручение было дано по итогам заседания президиума Госсовета 22 сентября.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля в пятницу, глава государства потребовал заняться разработкой комплексом мер по повышению ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Данное поручение необходимо выполнить правительством до 1 апреля 2018 года. Глава кабмина Дмитрий Медведев назначен ответственным за его выполнение.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил властям Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края рассмотреть вопрос о создании единой территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами