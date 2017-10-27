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Общество
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Общество
Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских художников‍
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    Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских художников‍

    16:28  27 Октября 2017
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    Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских художников‍

    Москва, 27 октября. Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных российских художников. Выяснилось, что в 2017 году предметы искусства покупают гораздо чаще, чем в прошлом.

    Лидером рейтинга Forbes стал российский художник Валерий Кошляков, долгое время проживающий в Париже. За последний год он заработал 147 553 евро.

    На второе место попал Владимир Попов, продажи картин которого в текущем году оценили  в 117 тысяч евро. Замыкает «тройку» петербургский художник Виталий Пушницкий, который продал картины на сумму в 100 тысяч евро.

    Всего в рейтинг Forbes вошло 20 отечественных художников из разных городов России.

    Автор: Алексей Громов
    #forbes #художник
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