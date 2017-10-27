Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских художников‍

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Москва, 27 октября. Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных российских художников. Выяснилось, что в 2017 году предметы искусства покупают гораздо чаще, чем в прошлом.

Лидером рейтинга Forbes стал российский художник Валерий Кошляков, долгое время проживающий в Париже. За последний год он заработал 147 553 евро.

На второе место попал Владимир Попов, продажи картин которого в текущем году оценили в 117 тысяч евро. Замыкает «тройку» петербургский художник Виталий Пушницкий, который продал картины на сумму в 100 тысяч евро.

Всего в рейтинг Forbes вошло 20 отечественных художников из разных городов России.