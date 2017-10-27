Лавров обсудил с новым послом США состояние российско-американских отношений

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Москва, 27 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу встретился в Москве с послом США Джоном Хантсманом. Политики обсудили текущее состояние отношений между двумя странами, а также затронули ряд международных проблем, сообщает МИД РФ.

«В ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско- американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы», — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце сентября сенат США утвердил кандидатуру нового посла в России — Джона Хантсмана, который прежде возглавлял американское диппредставительство в Китае. Дипломат твердо убежден, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и оказывает «влияние на демократические процессы» у союзников США. Однако при этом Хантсман призывает Вашингтон и Москву начать диалог, чтобы решить имеющиеся противоречия.