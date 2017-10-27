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Общество
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Общество
Собчак предложила провести в Крыму новый референдум
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    Собчак предложила провести в Крыму новый референдум

    16:19  27 Октября 2017
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    Собчак предложила провести в Крыму новый референдум

    Екатеринбург, 27 октября. Ксения Собчак, заявившая о своих планах баллотироваться в президенты России, предложила провести новый референдум в Крыму.

    Она также добавила, что в ситуации с Крымом «можно вести разговор о каких-то компенсациях».

    «В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись, как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — заявила Ксения на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

    Она также добавила, что Россия «нарушила свои международные обязательства», передает агентство РИА Новости.

    По словам Собчак, «нельзя называть референдумом» то, что прошло в Крыму весной 2014 года.

    В ходе своей первой пресс-конференции Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией. Это заявление вызвало большой резонанс среди политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Собчак «неправильны по сути и форме».

    Ранее Собчак заявила, что не будет проводить предвыборную кампанию в Крыму.

    Автор: Дима Оленин
    #крым #собчак
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