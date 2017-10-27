На свое 70-летие Хиллари Клинтон получила от Трампа «убийственный» подарок

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26 октября 2017 года проигравший кандидат в американские президенты Хиллари Клинтон отметила свое 70-летие. В тот же день Национальный архив США по указанию выигравшего ту гонку Дональда Трампа опубликовал базу данных, состоящую из 2891 ранее засекреченных документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

Совпадение? Подумаем.

Как известно из никогда не врущих заграничных СМИ, если бы урожденной Хиллари Диане Родэм не мешали Владимир Путин, русские хакеры, Джулиан Ассанж и Дональд Трамп, именно он стала бы 45-м президентом, вернее первой президентшей США, а чета Клинтонов — первой семейной парой, правившей Соединенными Штатами. И ее 70-летие наверняка не прошло бы так тихо и неприметно, как это случилось по обе стороны Атлантического океана 26 октября.

Но не судьба.

Баба-Яга из сказки

Российское общество, надо признать, в целом более традиционно и патриархально, чем американское. Хотя почти целый век государством российским правили как раз женщины: начиная от царевны Софьи Алексеевны и заканчивая княжной Софией Фредерикой Августой Ангальт-Цербстской, более известной истории как Екатерина II, — но было это два с лишним века назад, и с тех пор прекрасный, но слабый пол к реальной власти в стране не допускали.

Поэтому Хиллари Клинтон для нас — существо непонятное и почти инфернальное, некто наподобие Бабы-Яги из народных русских сказок, чья избушка на курьих ножках, где «своя атмосфера», надежно огорожена от незваных гостей частоколом с черепами. Англосаксы более приземленно называют это «скелетами в шкафу», а саму «Киллари» — видимо, от большой любви к ней — ведьмой и Бастиндой.

Вообще говоря, Баба-Яга — существо противоречивое, поэтому и судьба ее в сказках складывается по-разному. А вот ведьм в реальной жизни те же англосаксы сожгли и повесили видимо-невидимо — даже в своих американских колониях, например в Салеме

Тем не менее, голосов на президентских выборах 8 ноября 2016 года она действительно собрала больше, чем Трамп. Но — проиграла.

И если те, кто голосовал за кандидата от демократов, выходят на улицы американских мегаполисов с плакатами «Не мой президент!», то это не значит, что в противном случае, выиграй Клинтон, их оппоненты взялись бы за оружие. Ведь те самые масс-медиа, которые вот уже год топчутся на теме «Трампа выбрали русские», тогда наверняка в один голос рассказывали бы, как важен гражданский мир и единство для Америки…

Хиллари и Уотергейт

Хиллари — неотъемлемая и незаменимая часть той структуры, которую американцы называют Deep State, «глубинным государством». И находится это «глубинное государство» не в каких-то подземных бункерах, а внутри американской системы власти, собственно, подменяя и заменяя собой данную систему. Манифестации «глубинного государства» — убийство Джона Кеннеди, Уотергейт и теракты 11 сентября 2001 года.

22 ноября 1963 года, когда раздались выстрелы в Далласе, Хиллари Родэм было всего 16 лет, она училась в чикагской Maine East High School и, разумеется, прямого отношения к Deep State не имела. А вот через десять с небольшим лет она уже сыграла важнейшую роль в Уотергейтском скандале.

«Президент Никсон подал в отставку, не выдержав давления, которое на него оказал молодой помощник Джона Доар, главного юриста Комитета Палаты представителей по судебной власти, инициировавшего следствие по уотергейтскому скандалу и подготовку импичмента против Ричарда Никсона, — пишет исследователь Александр Бродский. — Адвоката, «расколовшего» президента Никсона, несмотря на то, что прямых доказательств его причастности к установке подслушивающей аппаратуре не было, звали Хиллари Родэм».

Уж каким образом это удалось многообещающей 26-летней выпускнице Йельского университета и активистке Демократической партии, как она оказалась на этом месте и какой «компромат» был предоставлен при этом в ее распоряжение организаторами Уотергейтского скандала, сегодня сказать трудно. Но, учитывая вовлеченность в это дело гомосексуального лобби, можно предположить, что 37-го президента США «ухватили» на каком-то «голубом» или хуже того деле.

Иначе его реакцию на отказ госпожи Родэм допустить к допросу адвокатов и дальнейший «слив» своих позиций ничем объяснить нельзя. А вот задуматься над тем, по какой причине молодая женщина получила столь ответственное задание и стала «в доску своей» у заправил «глубинного государства», наверное, можно и нужно.

Клинтон и 9/11

Видимо, в награду за столь ювелирно проделанную операцию Хиллари Родэм и получила от своих работодателей в мужья красавчика-музыканта Уильяма Джефферсона Блайта, более известного под именем Билл Клинтон. И отправилась к нему на историческую родину — в штат Арканзас. В том, что 42-й президент США обязан головокружительной карьерой своей жене, настоящей «железной леди», в Америке ни у кого сомнений нет и не было.

Дальнейшая история Билла и Хиллари достаточно хорошо известна — однако ее роль как сенатора от штата Нью-Йорк в ситуации с терактами 11 сентября 2001 года особого внимания никогда не привлекала. Ничего особенного — да, поддержала официальный отчет комиссии Кина–Зеликова и участвовала в формировании этой комиссии.

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Для справки: глава «Комиссии 9/11» республиканец Томас Ховард Кин, бывший губернатором штат Нью-Джерси в 1982–1990 годах, к тому времени «всего лишь» возглавлял Университет Дрю, но являлся одним из самых влиятельных боссов «партии слона», в том числе отвечавшим за связи с Демократической партией.

Его заместитель Филипп Дэвид Зеликов, республиканец, в 1998 году оставил работу в престижнейшем Гарвардском университете, где по совместительству являлся содиректором Гарвардской программы разведки и политики при Правительственной школе Кеннеди, и отправился в университет Виргинии — руководить крупнейшим в стране центром Американского президентства (Центр Миллера). Последнему и было доверено заниматься «транскрибированием и аннотированием ранее секретных записей, сделанных в ходе президентств Джона Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона», а также их «оцифровкой».

Как можно видеть, все три «реперные точки» для Deep State сходятся.

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Дональд Трамп уже добился того, что в августе 2016 года под его давлением Барак Обама распорядился опубликовать 28 засекреченных страниц комиссии Кина–Зеликова. Теперь он опубликовал почти три тысячи также ранее секретных документов, связанных с убийством Джона Кеннеди. И явно приурочил это событие к 70-летию Хиллари Клинтон — в качестве своеобразного подарка, тем самым взяв свою главную соперницу в «вилку».

Надо понимать так, что целью следующего выстрела нынешнего хозяина Белого дома по «глубинному государству» станет Уотергейтское дело и лично госпожа Клинтон? Или понимающие ситуацию заправилы Deep State предпочтут «сдать» ее как отработанный материал по другим основаниями — например, Ливии или Гаити?