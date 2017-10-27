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Общество
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ДНР: российские офицеры в СЦКК попали под минометный огонь ВСУ
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    ДНР: российские офицеры в СЦКК попали под минометный огонь ВСУ

    16:18  27 Октября 2017
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    ДНР: российские офицеры в СЦКК попали под минометный огонь ВСУ

    Донецк, 27 октября. Офицеры из России, Донецкой народной республики и Украины, являющиеся наблюдателями при Совместном центре контроля и координации (СЦКК), попали под минометный огонь со стороны украинской армии. Как рассказали в представительстве ДНР в СЦКК, обстрел произошел в пятницу в 15.25.

    Согласно приведенным данным, ВСУ открыли огонь по наблюдательному пункту «Безыменное» на юге Донбасса. По данному объекту было выпущено 25 мин калибром 82 миллиметра с направления Широкино, контролируемого украинскими военными.

    «Вся наблюдательная группа СЦКК, включая офицеров РФ, ДНР и Украины, находится в укрытии», — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

    Напомним, ранее представительство ДНР в СЦКК провело расследование инцидента на КПВВ «Октябрь», где служащие ДНР остановили патруль ОБСЕ, 

    Автор: Тимур Румянцев
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