Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Дамаск обвинил США в давлении на Сирию с помощью доклада ОЗХО
Украина
В Киеве заявили о причастности Авакова к покушению на Мосийчука
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Киеве заявили о причастности Авакова к покушению на Мосийчука

    17:49  27 Октября 2017
    155

    В Киеве заявили о причастности Авакова к покушению на Мосийчука

    Киев, 27 октября. К покушению на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука могут быть причастны сын главы МВД Украины Арсена Авакова и его друг Сергей Коротких по прозвищу «Боцман». Об этом заявил украинский журналист Владимир Бойко.

    По словам Бойко, данную версию подтверждают заявления советников главы МВД — Зоряна Шкиряка и Антона Геращенко, которые сразу же после заявили о «российском следе» в данном покушении.

    «Согласно инсайдерской информации, в покушении на самом деле причастен сын Авакова, а непосредственным организатором преступления является близкий друг Авакова-младшего Сергей Коротких по кличке «Боцман». Мотив — криминальные разборки. Кстати, ходят слухи, что убийство журналиста Павла Шеремета — это также работа «Боцмана», — цитирует слова Бойко «Политнавигатор».

    Он также добавил, что мотивом покушения на Мосийчука являются криминальные разборки. Кроме того, Бойко сообщил, что сын Авакова и его друг Сергей Коротких также причастны к убийству журналиста Павла Шеремета.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #взрыв #аваков #шкиряк #мосийчук #геращенко #бойко #покушение #мвд украины #коротких
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        17:22   27 Октября 2017
        426
        Каталония провозгласила независимость от Испании

        Каталония провозгласила независимость от Испании

        16:41   27 Октября 2017
        1667
        Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

        Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

        15:10   27 Октября 2017
        2757
        Россия расширила список продуктового эмбарго

        Россия расширила список продуктового эмбарго

        14:03   27 Октября 2017
        1046