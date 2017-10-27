В Киеве заявили о причастности Авакова к покушению на Мосийчука

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Киев, 27 октября. К покушению на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука могут быть причастны сын главы МВД Украины Арсена Авакова и его друг Сергей Коротких по прозвищу «Боцман». Об этом заявил украинский журналист Владимир Бойко.

По словам Бойко, данную версию подтверждают заявления советников главы МВД — Зоряна Шкиряка и Антона Геращенко, которые сразу же после заявили о «российском следе» в данном покушении.

«Согласно инсайдерской информации, в покушении на самом деле причастен сын Авакова, а непосредственным организатором преступления является близкий друг Авакова-младшего Сергей Коротких по кличке «Боцман». Мотив — криминальные разборки. Кстати, ходят слухи, что убийство журналиста Павла Шеремета — это также работа «Боцмана», — цитирует слова Бойко «Политнавигатор».

Он также добавил, что мотивом покушения на Мосийчука являются криминальные разборки. Кроме того, Бойко сообщил, что сын Авакова и его друг Сергей Коротких также причастны к убийству журналиста Павла Шеремета.