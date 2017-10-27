Власти Ямала хотят запретить продажу алкоголя на территории региона

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Салехард, 27 октября. Законопроект, ограничивающий продажу алкоголя, разработали на Ямале. Муниципалитеты могут получить право вводить тотальный запрет на торговлю спиртными напитками.

Если проект будет одобрен Законодательным собранием региона, власти населенных пунктов смогут сами решать, вводить «сухой закон» на своей территории или нет, сообщает Ura.ru.

Также новый документ должен ужесточить уже действующие на Ямале правила торговли алкоголем. По-прежнему спиртосодержащие напитки не будут продавать с 10 утра до 10 вечера, однако теперь купить их будет невозможно во время ряда государственных праздников в течение целого дня.

Такие меры, как сообщили изданию источники в местной Думе, принимаются для того, чтобы снизить уровень алкоголизма среди коренного населения Ямала. Региональные законодатели не исключают возможности последовать примеру Якутии, где все больше сел вводят «сухой закон».

В настоящее время законопроект дорабатывается. Авторы стараются учесть все возможные последствия его принятия, в частности, опасаются, что такой радикальный запрет может привести к расцвету самогоноварения.

Напомним, на этой неделе в Петербурге депутаты также высказались за ввод новых ограничений продажи алкоголя.