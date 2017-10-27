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Политика
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Политика
МИД РФ обвинил ЕС в замалчивании грубейших нарушений прав человека на Украине
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    МИД РФ обвинил ЕС в замалчивании грубейших нарушений прав человека на Украине

    16:07  27 Октября 2017
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    МИД РФ обвинил ЕС в замалчивании грубейших нарушений прав человека на Украине

    Москва, 27 октября. Евросоюз замалчивает масштабные и грубейшие нарушения прав человека на Украине, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов.

    В ведомстве прокомментировали новый ежегодный доклад ЕС «Права человека и демократия в 2016 году».

    «Ответственность за деградирующую ситуацию с правами человека на Украине фактически перекладывается на Россию», — обратил внимание российский дипломат.

    При этом, обратили внимание в МИД РФ, Брюссель продолжает игнорировать трагедии, произошедшие в Одессе 2 мая и во время майдана в Киеве.

    МИД РФ обвинил ЕС в замалчивании грубейших нарушений прав человека на Украине

    «Налицо продолжение замалчивания масштабных и грубейших нарушений прав человека на Украине при отсутствии призывов к исправлению этой ситуации, включая «замороженные» с молчаливого согласия и потакательства ЕС (содержание доклада дополнительно подтверждает этот наш аргумент) расследования приведшего к многочисленным жертвам поджога Дома профсоюзов в Одессе и «дела снайперов» на киевском Майдане», — констатировали в российском министерстве.

    Накануне командир 5-го батальона запрещенной в России Украинской добровольческой армии (УПА1) Владислав Литвин заявил, что Киев вернет себе Крым с помощью ракетных ударов по территории региона, передает Ura.Ru.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #мид рф #ес
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