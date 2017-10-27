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Общество
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Украина
Сбор трусов для участников акций протеста в Киеве развеселил соцсети
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    Сбор трусов для участников акций протеста в Киеве развеселил соцсети

    15:55  27 Октября 2017
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    Сбор трусов для участников акций протеста в Киеве развеселил соцсети

    Киев, 27 октября. Активисты общественного движения «Освобождения», которые устроили акцию протеста возле Верховной рады, призвали украинцев пожертвовать им 20 трусов. Соответствующее объявление «Освобождение» опубликовало на своем аккаунте в Facebook.

    Как следует из текста, протестующим нужно семь зимних курток, 45 шапок, пять теплых штанов, пять пар обуви разного размера, 60 пар носков, 35 пар рукавиц, 3 пары стелек, 5 спальников, 20 трусов и один свитер 52 размера.   

    Сбор трусов для участников акций протеста в Киеве развеселил соцсети

    Данное объявление породило массу шуток в соцсетях, авторы которых рассуждают на тему, зачем участникам протеста в Киеве понадобились трусы.

    «Трусы какие нужны? Кружевные?», — уточняет в Facebook один из интернет-пользователей.

    «Трусы — имеется в виду не очень смелые люди?» — поддерживает шутку другой.

    «Ни трусов, ни шапок. Все бабки на белый шатер пустили», — сообщает третий.

    Напомним, что ранее активисты «Освобождения» и сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили акции протеста. Манифестанты требуют создать антикоррупционный суд и отменить депутатску. Неприкосновенность.

    Автор: Геннадий Плющев
    #киев #рада #протест #активисты #трусы
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