Сбор трусов для участников акций протеста в Киеве развеселил соцсети

В Избранное

Киев, 27 октября. Активисты общественного движения «Освобождения», которые устроили акцию протеста возле Верховной рады, призвали украинцев пожертвовать им 20 трусов. Соответствующее объявление «Освобождение» опубликовало на своем аккаунте в Facebook.

Как следует из текста, протестующим нужно семь зимних курток, 45 шапок, пять теплых штанов, пять пар обуви разного размера, 60 пар носков, 35 пар рукавиц, 3 пары стелек, 5 спальников, 20 трусов и один свитер 52 размера.

Данное объявление породило массу шуток в соцсетях, авторы которых рассуждают на тему, зачем участникам протеста в Киеве понадобились трусы.

«Трусы какие нужны? Кружевные?», — уточняет в Facebook один из интернет-пользователей. «Трусы — имеется в виду не очень смелые люди?» — поддерживает шутку другой. «Ни трусов, ни шапок. Все бабки на белый шатер пустили», — сообщает третий.

Напомним, что ранее активисты «Освобождения» и сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили акции протеста. Манифестанты требуют создать антикоррупционный суд и отменить депутатску. Неприкосновенность.