Эксперт: Сирийский опыт поможет России отбиться от возможной атаки НАТО

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Военно-политическая обстановка на западных рубежах Российской Федерации остается напряженной и может еще больше обостриться, сообщил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу. Действительно, ситуация непростая, но полученный в Сирии опыт поможет сдержать возможную атаку Альянса, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

«Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооруженных сил стран — членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений», — констатировал министр.

При этом Сергей Шойгу отметил, что в настоящее время на территории Прибалтики и Польши базируется четыре многонациональных батальона НАТО общей численностью до пяти тысяч человек. Кроме того, в Польше и ФРГ расквартирована бронетанковая бригада и бригада армейской авиации США.

«США настаивали на более многочисленном присутствии военных НАТО у границ России, но надо отдать должное европейским военным, которые настояли на соблюдении негласного, основополагающего соглашения между СССР и НАТО, в котором было обозначено, что в каждой европейской стране может присутствовать не более одной бригады военных (численностью около пяти тысяч человек — прим. ред.). Между тем происходит постоянная ротация натовских военных, и за счет этого количество войск, которые побывали на границе, прошли обучение и освоились с местностью — значительно больше заявленных пяти тысяч», — поясняет ситуацию Вадим Козюлин.

Военный аналитик также отметил, что авиация Североатлантического альянса постоянно совершает разведывательные полеты вдоль наших границ. Козюлин предположил, что на борту этих воздушных судов даже может находиться ядерное вооружение, что представляет реальную угрозу.

«Понятное дело, что наши военные не могут оставить происходящее без внимания, и они не оставляют. Армия РФ проводит постоянную модернизацию своей военной техники и экипировки, ведет программу перевооружения войск. Мы также постоянно проводим учения, тот же «Запад-2017». Но смешно подозревать Россию в подготовке к нападению на европейские страны, это никому из россиян не нужно», — продолжает эксперт.

Пока очевидно, что военные структуры Альянса развернуты вдоль российских границ не в полном составе, однако нельзя забывать, что в случае необходимости военный блок может за считанные часы довести общее количество личного состава до штатной численности.

«А вообще, пока у России есть ядерный щит, НАТО ничего не предпримет. Но мы и без оружия массового поражения можем дать отпор, так как выучка наших военных достаточно серьезно выросла за последнее время. Сирийский опыт поможет России отбиться от возможной атаки НАТО», — заключил военный аналитик.

Напомним, в Кремле не раз подчеркивали, что Российская Федерация не намерена ничего предпринимать в отношении стран Североатлантического альянса. В МИД РФ в свою очередь утверждали, что в НАТО прекрасно знают об этом, но используют малейшие поводы, чтобы разместить больше техники и войск у границ России.