Собчак отказалась агитировать в «незаконно просоединенном» Крыму

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Екатеринбург, 27 октября. Известная российская журналистка Ксения Собчак, заявившая о планах баллотироваться в президенты России в марте 2018 года, не собирается вести предвыборную агитацию в Крыму.

«Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так», — сообщила Собчак, отвечая на вопросы на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

Перед этим Ксению спросили, собирается ли она посещать полуостров и вести там агитацию, передает агентство РИА Новости.

Напомним, что в ходе своей первой пресс-конференции Собчак заявила, что считает Крым украинским. Это высказывание вызвало широкий резонанс среди российских политиков.

Отметим, что сама Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех».

Ранее сообщалось, что представитель Собчак назвала «остроумным слухом» идею о смене фамилии. Пресс-секретарь телеведущей Ксении Собчак назвала «смешной шуткой» информацию о том, что журналистка хочет поменять фамилию на фразу «Против всех» перед началом выборов.