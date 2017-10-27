Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Собчак отказалась агитировать в «незаконно просоединенном» Крыму
Общество
Собчак отказалась агитировать в «незаконно просоединенном» Крыму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Собчак отказалась агитировать в «незаконно просоединенном» Крыму

    15:49  27 Октября 2017
    57

    Собчак отказалась агитировать в «незаконно просоединенном» Крыму

    Екатеринбург, 27 октября. Известная российская журналистка Ксения Собчак, заявившая о планах баллотироваться в президенты России в марте 2018 года, не собирается вести предвыборную агитацию в Крыму.

    «Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так», — сообщила Собчак, отвечая на вопросы на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

    Перед этим Ксению спросили, собирается ли она посещать полуостров и вести там агитацию, передает агентство РИА Новости.

    Напомним, что в ходе своей первой пресс-конференции Собчак заявила, что считает Крым украинским. Это высказывание вызвало широкий резонанс среди российских политиков.

    Отметим, что сама Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех».

    Ранее сообщалось, что представитель Собчак назвала «остроумным слухом» идею о смене фамилии. Пресс-секретарь телеведущей Ксении Собчак назвала «смешной шуткой» информацию о том, что журналистка хочет поменять фамилию на фразу «Против всех» перед началом выборов.

    Автор: Дима Оленин
    #крым #собчак #выборы-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

        Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

        15:10   27 Октября 2017
        1264
        Россия расширила список продуктового эмбарго

        Россия расширила список продуктового эмбарго

        14:03   27 Октября 2017
        746
        Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

        Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

        12:48   27 Октября 2017
        300
        Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

        Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

        11:42   27 Октября 2017
        1421