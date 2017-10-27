Пляски на костях: эксперт назвал «акт Магнитского» главным дестабилизатором в отношениях РФ и США
Пока существует «акт Магнитского», отношения между Россией и Соединенными Штатами не наладятся. Об этом в эфире программы «Место встречи» на НТВ заявил политолог, программный директор клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов.
Обсуждая ситуацию, сложившуюся вокруг внесенного Россией в базу Интерпола Уильяма Браудера по обвинению в хищении акций «Газпрома» в особо крупном размере и «списка Магнитского», эксперты пришли к выводу, что пора охлаждения между Москвой и Вашингтоном началась именно после принятия «акта Магнитского».
«Пока существует «список Магнитского», отношения Россия — США не наладятся, — уверен Олег Барабанов. — В первоначальную редакцию были внесены лишь сотрудники СИЗО. Когда пошло расширительное толкование этого закона — «акта Магнитского», в него стало можно вносить абсолютно любого человека. Соответственно, любой гражданин России, который не понравился сенатору Джону Маккейну, будет тут же внесен в этот список. А ведь человек мог не иметь никаких отношений ни с Магнитским, ни с Браудером, ни с кем. Это инструмент «охоты на ведьм». «Актом Магнитского» нас будут давить и пытаться всячески нас уничтожить. Он стал важнейшим инструментом информационной и политической войны против России. Это нужно четко понимать. Именно это - пляски на костях».
Документ, как напомнили эксперты, был инициирован сразу после официальной отмены поправки Джексона — Вэника к закону о торговле США. Она ограничивала торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Эксперты уверены, что американское правительство заменило один инструмент на другой — более страшный.
Ранее «Газета.ру» со ссылкой на заявление Браудера сообщала, что Интерпол блокировал ордер на арест со стороны России.
«Интерпол только что подтвердил, что заблокировал неправомерный ордер на арест со стороны России», — написал он в своем Twitter.