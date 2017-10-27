Пляски на костях: эксперт назвал «акт Магнитского» главным дестабилизатором в отношениях РФ и США

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Пока существует «акт Магнитского», отношения между Россией и Соединенными Штатами не наладятся. Об этом в эфире программы «Место встречи» на НТВ заявил политолог, программный директор клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов.

Обсуждая ситуацию, сложившуюся вокруг внесенного Россией в базу Интерпола Уильяма Браудера по обвинению в хищении акций «Газпрома» в особо крупном размере и «списка Магнитского», эксперты пришли к выводу, что пора охлаждения между Москвой и Вашингтоном началась именно после принятия «акта Магнитского».

«Пока существует «список Магнитского», отношения Россия — США не наладятся, — уверен Олег Барабанов. — В первоначальную редакцию были внесены лишь сотрудники СИЗО. Когда пошло расширительное толкование этого закона — «акта Магнитского», в него стало можно вносить абсолютно любого человека. Соответственно, любой гражданин России, который не понравился сенатору Джону Маккейну, будет тут же внесен в этот список. А ведь человек мог не иметь никаких отношений ни с Магнитским, ни с Браудером, ни с кем. Это инструмент «охоты на ведьм». «Актом Магнитского» нас будут давить и пытаться всячески нас уничтожить. Он стал важнейшим инструментом информационной и политической войны против России. Это нужно четко понимать. Именно это - пляски на костях».

Документ, как напомнили эксперты, был инициирован сразу после официальной отмены поправки Джексона — Вэника к закону о торговле США. Она ограничивала торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Эксперты уверены, что американское правительство заменило один инструмент на другой — более страшный.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на заявление Браудера сообщала, что Интерпол блокировал ордер на арест со стороны России.