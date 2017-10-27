МИД РФ:  Доклад ЕС по правам человека переполняют русофобские стереотипы

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Москва, 27 октября. Доклад ЕС по вопросам прав человека подготовлен «в априори негативистском ключе» по отношению к России, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов.

Викторов прокомментировал ежегодный доклад ЕС по теме прав человека.

«Констатируем, что, к сожалению, от русофобских стереотипов Брюсселю пока еще избавиться не удалось, — обратил внимание представитель внешнеполитического ведомства. — Так, раздел доклада, посвященный России, подготовлен в априори негативистском ключе и без учета неоднократно дававшимся основательным разъяснениям российской стороны (как публично, так и на профильных международных правозащитных площадках) по конкретным темам обеспечения прав человека в нашей стране».

В качестве одного из примеров в МИД РФ привели раздел, посвященный выборам в России. Дипломаты напомнили, что БДИПЧ ОБСЕ признал факт транспарентности прошедших в 2016 году выборов в Государственную думу. Однако в докладе представители ЕС заявляют о некой «общей негативной электоральной ситуации» в стране, а также позволяют себе «голословные заявления о «зажиме» гражданского общества».

Ранее правительство России расширило список продэмбарго, запретив импорт живых свиньей и субпродуктов из Евросоюза, США и ряда других с стран, передает Ura.Ru. Напомним, продэмбарго было введено в качестве ответа на антироссийские санкции Запада.