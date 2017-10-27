Прибывшие в Киев меджлисовцы заявили о планах по отторжению Крыма от РФ

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Киев, 27 октября. Запрещенный в России «Меджлис крымско-татарского народа» усилит деятельность по отторжению полуострова от РФ, заявил депутат Рады Рефат Чубаров после встречи в аэропорту «Борисполь» освобожденных Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Адвокат представителя «меджлиса»1 Марк Фейгин 25 октября сообщил о том, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров освобождены и летят в Турцию. В киевском аэропорту «Борисполь» крымских татар встретил украинский парламентарий Рефат Чубаров. По его словам, в Крыму остается немало сторонников «меджлиса»1.

«Там сильные люди остались», — сказал он.

В свою очередь, Ахтем Чийгоз связал свое освобождение с Умеровым с поддержкой украинского президента Петра Порошенко на мировом уровне.

«Наш народ ощутил, что за спиной есть сила, что нас не бросят. Нашу страну не дадут порвать», — отметил Чийгоз.

По словам Чийгоза, он сознательно предпочел тюрьму, чтобы продемонстрировать свой протест по вопросу воссоединения Крыма с Россией. Депутат Рады Мустафа Джемилев призвал западные страны не снижать давление на Россию, назвав ее «зверем», который не меняет свою политику.

«Зверь остается зверем, он идет просто на какие-то тактические шаги. Ничего в политике РФ не изменилось. Это хищник, это захватчик, поэтому усилия всего международного сообщества должны быть направлены на то, чтобы поставить РФ в такие условия, чтобы заставить ее освободить всех политзаключенных, освободить оккупированные территории», — сказал Джемилев.

Отметим, что Чубаров и Джемилев покинули территорию Крыма после мартовского референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.

Чийгоз был приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о беспорядках у здания парламента в Симферополе, которые произошли в феврале 2014 года. Умерова приговорили к двум годам лишения свободы за призывы к изменению территориальной целостности России в эфире АТР.

1 Организация запрещена на территории РФ.