Порошенко появился на «отредактированной» обложке журнала The Economist
Киев, 27 октября. Британский журнал The Economist поместил на обложку номера российского президента Владимира Путина в образе царя по случаю 100-летия Октябрьской революции. Это не осталось незамеченным на Украине: карикатуристы сделали свой вариант обложки, по всей видимости, позавидовав тому, что российский лидер на ней был изображен с наградами, демонстрирующими успехи России.
Так, в новом варианте вместо Владимира Путина на обложке размещена фотография президента Украины Петра Порошенко и его «достижения» спустя четыре года после победы Евромайдана, а именно: процветание неонацистских группировок на Украине, гробы погибших в гражданской войне, рост конфетного бизнеса фабрики «Рошен» и тому подобное.
Появился руинизированный вариант обложки журнала The Economist. #Порошенко #Руина #СУГС #ПрезидентМира #TheEconomist pic.twitter.com/gkDTYjMTQq— Vladimir Rogov (@Vladimir_Rogov) October 27, 2017
Напомним, несколько дней назад Порошенко поразил читателей своей страницы в Twitter, причислив Украину к странам, которые основали Организацию Объединенных Наций.