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Политика
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Украина
Порошенко появился на «отредактированной» обложке журнала The Economist
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    Порошенко появился на «отредактированной» обложке журнала The Economist

    15:55  27 Октября 2017
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    Порошенко появился на «отредактированной» обложке журнала The Economist

    Киев, 27 октября. Британский журнал The Economist поместил на обложку номера российского президента Владимира Путина в образе царя по случаю 100-летия Октябрьской революции. Это не осталось незамеченным на Украине: карикатуристы сделали свой вариант обложки, по всей видимости, позавидовав тому, что российский лидер на ней был изображен с наградами, демонстрирующими успехи России.

    Так, в новом варианте вместо Владимира Путина на обложке размещена фотография президента Украины Петра Порошенко и его «достижения» спустя четыре года после победы Евромайдана, а именно: процветание неонацистских группировок на Украине, гробы погибших в гражданской войне, рост конфетного бизнеса фабрики «Рошен» и тому подобное.

    Напомним, несколько дней назад Порошенко поразил читателей своей страницы в Twitter, причислив Украину к странам, которые основали Организацию Объединенных Наций.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #порошенко
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