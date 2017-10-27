Ученые узнали, как продлить жизнь человека

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Москва, 27 октября. Американские ученые выяснили, как человек может продлить себе жизнь.

Секрет в рационе питания, причем на продолжительность жизни влияют даже незначительные изменения в пищевых привычках, передает «Телеканал 360».

Исследователи проанализировали связь между изменениями в диете у 74 тысяч взрослых с 1986 по 1998 годы и риском их смерти за следующие 12 лет. Испытуемые добавляли к своему обычному рациону цельные зерна, овощи, фрукты и рыбу. Качество диеты, которой придерживались люди, оценивали по относительному количеству здоровой пищи.

По результатам выяснилось, что при увеличении качества диеты на 20% риск преждевременной смерти уменьшался на 8–17%. Обратная ситуация увеличивала ее вероятность на 6–12%.

Ученые установили, что даже те, кто не придерживался здорового образа жизни, а лишь придерживался здорового рациона питания, в среднем жили дольше не изменивших привычкам.