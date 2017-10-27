Украина стала «Антиевропой»: слова российского журналиста возмутили киевских политологов

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Назвав Украину «Антиевропой» в эфире Первого канала, российский журналист Сергей Строкань привел в возмущение двух киевских политологов — Максима Яли и Вячеслава Ковтуна. Один из них даже покинул студию телепрограммы «Время покажет».

«Надо понимать, что Украина стала не только «Антироссией», но и «Антиевропой». Та модель этнократического государства, которая сегодня строится на Украине, — это начало XX века, все то, что Европа уже давно переступила и что кажется ей канализацией, — заявил международный обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань в эфире «Время покажет». — Потому нельзя говорить, что Украина — это Европа…»

При этих словах приглашенный на передачу украинский эксперт Максим Яли поднялся с места и направился к выходу. Уходя, он крикнул, что больше не намерен все это терпеть. «В чем вы не согласны? Ответьте мне по существу. Я говорю, что вы на Украине строите этнократическое государство…» — прервал свой монолог удивленный Строкань.

«По существу, вы — хам! Вы называете нашу страну канализацией!» — крикнул Яли и покинул студию.

После того как обсуждение столь острой реакции Яли улеглось, Строкань получил возможность закончить свою мысль.

«На Украине много говорят о русофобии. Длинный список фобий есть у любого психиатра. Клаустрофобия, арахнофобия, скоптофобия. Все это — то же самое, что и русофобия. Когда государство строят на концепции фобии, то значит, его строят психически ненормальные люди. Это надо четко понимать», — считает Строкань.

Как ни странно, при этих словах пришел в бешенство уже другой украинский эксперт Вячеслав Ковтун.

«Почему вы не обсуждаете свои проблемы? — заявил Ковтун. — Как будто у вас нет проблем? Хватит уже этих оскорблений, что мы какие-то не такие и плохо себя ведем и что-то там неправильно строим! Это наша жизнь! Не лезьте в нее! Мы ее построим, и все у нас будет хорошо! Вы нам завидовать будете! Полякам вы тоже рассказывали, что они уничтожили свою экономику! Сейчас это 20-я экономика в мире!».

Все это киевский политолог выкрикнул срывающимся от гнева голосом. Одно время могло даже показаться, что сейчас он полезет в драку или выбежит из студии вслед за Яли. Впрочем, в конечном итоге, Ковтун нашел в себе силы успокоиться. После рекламного блока он уже улыбался. Видимо, статус ветерана политических ток-шоу он действительно заработал не просто так.