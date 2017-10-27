«Ты останешься живым, гарантирую»: Депутат Милонов вызвал на баттл блогера Соколовского

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Москва, 27 октября. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов бросил вызов екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в храме и осужденному за экстремизм и оскорбление чувств верующих.

Православный народный избранник опубликовал видеообращение на youtube-канале баттл-шоу Real Talk, авторами которого являются пранкеры Вован и Лексус. В скандальный депутат заявил, что ему надоело смотреть за «кривляниями» Соколовского в интернете, но он не будет привлекать блогера к ответственности или даже говорить «тьфу на тебя», а вместо этого приглашает его на «нормальный fight» (от англ. «битва» – прим.ред.).

«Ты останешься живым, я тебе гарантирую… После нашей встречи ты очистишься от всего либерального шлака, срама и гомосексуализма», - сказал Милонов, обращаясь к Соколовскому.

Как рассказали «URA.RU» владельцы канала, связаться с Соколовским им не удалось, поэтому его реакцию на их приглашение и на вызов от Милонова они не знают.