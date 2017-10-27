ВВС США после скандала признали существование Санта-Клауса

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Москва, 27 октября. Командование ВВС США признало существование Санта-Клауса после спора в социальных сетях.

«Санта – настоящий», — говорится в официальном обращении американской авиации в Twitter.

Спор о реальности существования Санта-Клауса устроили две базы ВВС — Уайтмен в штате Миссури и Майнот в Северной Дакоте. Военные так жарко спорили, что начальство пригрозило «оставить их без телевизора». Когда эта угроза не сработала, руководство опубликовало в Twitter запись: «Санта не принесет вам ничего в этом году... потому что его не существует».

We didn't want to have to do this, but if you 2 can't get along we must...Santa will bring you nothing this year...becuase he isn't real! — U.S. Air Force (@usairforce) October 25, 2017

Запись вызвала еще большую бурю в социальных сетях. Тогда командованию ВВС пришлось разъяснить, зачем была сделана эта запись.

Пресс-служба ВВС США также напомнила, что в канун Рождества каждый сможет узнать о местонахождении Санта-Клауса с помощью данных командования ПВО США и Канады, которое каждый год отслеживает, как Санта приносит подарки детям по всему миру.