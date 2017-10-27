Бомбу, найденную в Балашихе, решили взрывать в квартире

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Москва, 27 октября. Самодельное взрывное устройство, обнаруженное в одной из квартир в Балашихе, решили взрывать на месте. Жильцов дома эвакуировали.

Такое решение, по словам экс-директора НИИ Минобороны РФ генерал-майора Виктора Поплавского, было принято в связи с тем, что передвигать предмет опасно, он может взорваться, сообщает канал «360».

«Когда элемент неизвлекаем и его нельзя обезвредить, приходится взрывать на месте», — объяснил Поплавский изданию.

По словам эксперта, в целом дом от взрыва не пострадает: вылетят стекла и рамы, но капитальная стена останется на месте.

Напомним, в пятницу утром в Балашихе в одной из квартир обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств. Мужчину, организовавшего его, задержали. В прошлом он работал спасателем.