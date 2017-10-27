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Бомбу, найденную в Балашихе, решили взрывать в квартире
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    Бомбу, найденную в Балашихе, решили взрывать в квартире

    15:18  27 Октября 2017
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    Бомбу, найденную в Балашихе, решили взрывать в квартире

    Москва, 27 октября. Самодельное взрывное устройство, обнаруженное в одной из квартир в Балашихе, решили взрывать на месте. Жильцов дома эвакуировали.

    Такое решение, по словам экс-директора НИИ Минобороны РФ генерал-майора Виктора Поплавского, было принято в связи с тем, что передвигать предмет опасно, он может взорваться, сообщает канал «360».

    «Когда элемент неизвлекаем и его нельзя обезвредить, приходится взрывать на месте», — объяснил Поплавский изданию.

    По словам эксперта, в целом дом от взрыва не пострадает: вылетят стекла и рамы, но капитальная стена останется на месте.

    Напомним, в пятницу утром в Балашихе в одной из квартир обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств. Мужчину, организовавшего его, задержали. В прошлом он работал спасателем.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #бомба #саперы #балашиха
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