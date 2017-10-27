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Эксперт из Google рассказал, как приложения Apple следят за пользователями
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    Эксперт из Google рассказал, как приложения Apple следят за пользователями

    15:31  27 Октября 2017
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    Эксперт из Google рассказал, как приложения Apple следят за пользователями

    Нью-Йорк, 27 октября. Приложения для гаджетов Apple способны следить за хозяевами без их ведома с помощью камеры, заявил инженер корпорации Google Феликс Краузе.

    Краузе заявил, что гаджеты Apple способны следить за пользователем. По его данным, это происходит сразу же после того, как хозяин разрешает приложениям доступ к камере. Программы способны без ведома хозяина устройства вести за ним слежку с основной или фронтальной камеры, а также фиксировать его настроение и поведение.

    Эксперт из Google рассказал, как приложения Apple следят за пользователями

    Представитель Google убежден, что это не сбой, а особенность системы. Эксперт советует владельцам гаджетов Apple купить крышку на камеру или запретить доступ программ камере, отдав предпочтение стандартным приложением для съемки.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #apple #google #слежка #камера
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