Сирия сегодня: беспилотники ВКС РФ круглосуточно контролируют САР, боевики обстреляли окраины Дамаска

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Сирия, 27 октября. Беспилотные летательные аппараты ВКС РФ ведут круглосуточный контроль территории Сирийской арабской республики. Боевики обстреляли два жилых квартала на окраине Дамаска. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Беспилотники ВКС РФ контролируют территорию Сирии

Разведывательные БЛА России обеспечивают круглосуточный контроль обстановки на территории Сирийской арабской республики, осуществляя более тысячи вылетов в месяц, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сирийский опыт показывает, что в современных войнах и вооруженных конфликтах возрастает роль робототехнических комплексов. Силами беспилотников обеспечивается круглосуточный контроль обстановки практически на всей территории Сирии», — подчеркнул министр.

Сергей Шойгу также заявил, что за время сирийской кампании интенсивность использования БПЛА выросла более чем в 2,5 раза. И если в 2015 году дроны ежемесячно совершали около четырехсот вылетов, то сегодня каждый месяц совершается свыше тысячи пусков. Отметим также, что использование беспилотных аппаратов заметно повысило возможности авиации, ракетных войск и артиллерии по уничтожению объектов боевиков.

Боевики обстреляли окраину столицы

Радикальные исламисты обстреляли из минометов жилой квартал Джарамана, что на окраине Дамаска. Днем ранее несколько снарядов прилетело в квартал Дахият Аль-Асвад, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Вчера раненые были в Джарамане. Позавчера только материальный ущерб, но семь мин разорвалось в Дахият Аль-Асвад», — отмечается в заявлении сирийской стороны.

Стоит отметить, что боевики били минометами, атака производилась из поселения Джобар. Однако сразу после нападения, правительственная армия открыла ответный огонь по противнику, накрывая его атакующие точки.

Астанинский процесс

Все стороны переговоров по политическому урегулированию кризиса в Сирии, подтвердили свое участие в седьмой встрече, которая состоится в столице Казахстана 30-31 октября. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы МИД республики.

«Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана — заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари», — значится в заявлении.

Кроме того, в предстоящей встрече будут принимать участие делегации Сирии и сирийской оппозиции, а также в качестве наблюдателей — ООН, США и Иордания.