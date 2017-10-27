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В СКА думают о возвращении Шипачева
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    В СКА думают о возвращении Шипачева

    15:16  27 Октября 2017
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    В СКА думают о возвращении Шипачева

    Санкт-Петербург, 27 октября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, руководство хоккейного клуба СКА думает над возвращением нападающего Вадима Шипачева.

    По данным источника, такая возможность обсуждается, однако, учитывая обстоятельства ухода 30-летнего хоккеиста по окончанию прошлого сезона, вероятность, что «армейцы» вступят в переговоры невелика. При этом в данном вопросе учитываются также интересы сборной страны на предстоящей Олимпиаде, где игроки из НХЛ выступать не смогут.

    Юридически возможность вернуться в КХЛ у Шипачева есть: для этого ему нужно разорвать контракт с «Вегасом». Отмечается, что в настоящий момент у хоккеиста нет предложений от других клубов НХЛ.

    Напомним, Шипачев перешел в СКА в 2013 году. В составе петербургского клуба он провел четыре сезона, стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. На его счету 269 матчей, 85 забитых шайб и 195 результативных передач. Летом Шипачев, отказался продлевать контракт с петербургскими «армейцами» и перебрался в стан новичка НХЛ, «Вегаса», однако перед стартом сезона был переведен в фарм-клуб.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #ска #нхл #кхл #кубок гагарина #вегас #шипачев
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