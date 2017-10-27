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В Совфеде РФ оценили возможные последствия от расширения продэмбарго
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    В Совфеде РФ оценили возможные последствия от расширения продэмбарго

    15:25  27 Октября 2017
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    В Совфеде РФ оценили возможные последствия от расширения продэмбарго

    Москва, 27 октября. Расширение Россией продуктового эмбарго, которое предполагает запрет на ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США и ряда других стран, никак не отразится на российских покупателях. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

    По его словам, со свиноводством, производством мяса свинины и сопутствующих продуктов в России все обстоит хорошо, а значит с этим рынком будет все в порядке. В настоящее время по данным параметрам Россия достигла всех значений стратегии продовольственной безопасности страны, следовательно никаких осложнений в этой части не ожидается. 

    «Мы готовы не только обеспечить свининой Россию, но и экспортировать нашу продукцию за пределы страны», — отметил Щетинин, передает RT.

    Напомним, в пятницу правительство России расширило список иностранной продукции, которая попадает под продовольственное эмбарго. В перечень включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #продэмбарго
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