В Совфеде РФ оценили возможные последствия от расширения продэмбарго

В Избранное

Москва, 27 октября. Расширение Россией продуктового эмбарго, которое предполагает запрет на ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США и ряда других стран, никак не отразится на российских покупателях. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

По его словам, со свиноводством, производством мяса свинины и сопутствующих продуктов в России все обстоит хорошо, а значит с этим рынком будет все в порядке. В настоящее время по данным параметрам Россия достигла всех значений стратегии продовольственной безопасности страны, следовательно никаких осложнений в этой части не ожидается.

«Мы готовы не только обеспечить свининой Россию, но и экспортировать нашу продукцию за пределы страны», — отметил Щетинин, передает RT.

Напомним, в пятницу правительство России расширило список иностранной продукции, которая попадает под продовольственное эмбарго. В перечень включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных.