Правительственные силы Ирака договорились с курдами о прекращении огня

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Москва, 27 октября. Правительственные силы Ирака договорились о прекращении огня с курдскими вооруженными формированиями пешмерга. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber со ссылкой на представителя международной коалиции во главе с США Райана Дилона.

«По нашим данным, установлено прекращение огня», — заявил Дилон.

Напомним, конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. 16 октября правительственные силы Ирака начали наступательную операцию на территорию Курдистана. Такое решение Багдад принял после отказа Эрбиля в качестве альтернативы провозглашения самостоятельности ввести совместную администрацию в спорных районах и признать власть центрального правительства.

Позднее Совет Безопасности ООН призвал правительство Ирака и власти Курдистана воздержаться от применения силы и начать диалог для урегулирования данной ситуации.