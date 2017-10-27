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Правительственные силы Ирака договорились с курдами о прекращении огня
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    Правительственные силы Ирака договорились с курдами о прекращении огня

    15:02  27 Октября 2017  /обновлено: 15:31  27 Октября 2017
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    Правительственные силы Ирака договорились с курдами о прекращении огня

    Москва, 27 октября. Правительственные силы Ирака договорились о прекращении огня с курдскими вооруженными формированиями пешмерга. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber со ссылкой на представителя международной коалиции во главе с США Райана Дилона.

    «По нашим данным, установлено прекращение огня», — заявил Дилон.

    Напомним, конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. 16 октября правительственные силы Ирака начали наступательную операцию на территорию Курдистана. Такое решение Багдад принял после отказа Эрбиля в качестве альтернативы провозглашения самостоятельности ввести совместную администрацию в спорных районах и признать власть центрального правительства.

    Позднее Совет Безопасности ООН призвал правительство Ирака и власти Курдистана воздержаться от применения силы и начать диалог для урегулирования данной ситуации.

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #багдад #курдистан #пешмерга
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