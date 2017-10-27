Эксперт: Санкции США против РФ связаны с публикацией о связи СССР с убийцей Кеннеди

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Список российских организаций, предприятий и концернов, против которых в ближайшем будущем могут быть введены антироссийские санкции, включают ГРУ, СВР, ФСБ, «Рособоронэкспорт», «Калашников» и многие другие. Об этом сообщает американское издание The New York Times. Новые «ограничительные меры» могут быть введены в качестве ответных мер на якобы вмешательство РФ в президентскую кампанию США 2016 года. Однако, по мнению политолога Наталии Елисеевой, новые антироссийские санкции США на самом деле связаны с публикацией о связи СССР с убийцей Джона Кеннеди. О том, почему Соединенные Штаты хотят ввести против России очередные санкции, читайте в материале Федерального агентства новостей.

В опубликованном перечне организаций, попадающих под санкции, названы не только компании, но и государственные структуры. Санкционный список включает 39 организаций, среди которых «Ижмаш», «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Калашников», «Сухой» и «Туполев». Кроме того, в него попали силовые ведомства: Главное разведывательное управление Генштаба ВС России, Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности.

По следам КГБ

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с ФАН отметила, что ФСБ, ГРУ, СВР уже находятся под американскими санкциями, введенными еще при прошлом президенте США Бараке Обаме. Для всех понятно, что избранный вектор Штатов по попыткам давления на Россию еще долго не сойдет на нет. Потому что снятие или послабление равно проигрышу.

«США в этой своей санкционной войне будут идти до конца. Ни Дональд Трамп, ни кто-то еще в этой ситуации ничего не смогут изменить. Однако в этот раз хочется заострить внимание на причину составления нового списка для введения санкций. Кто-то из экспертов и аналитиков указывает на наши успехи на Ближнем Востоке, но это не совсем так. За Сирию часть санкций мы уже получили. Тогда возникает вопрос: а что в этот раз так задело наших американских «партнеров»? Не хочу вдаваться в конспирологию, но как-то странно совпал новый список на введение санкций с публикацией Трампом документов о Кеннеди и связях убийцы непосредственно с КГБ. Для кого-то это может показаться совпадением, но в большой игре ничего случайно не бывает. Вопрос только в том, как подобные публикации будут использованы против России дальше. Поэтому предположу, что санкции США против РФ связаны с публикацией о связи СССР с убийцей Кеннеди», — пояснила Наталия Елисеева.

Согласно последним данным, которые были приведены в одном из рассекреченных документов ЦРУ, Ли Харви Освальд за два месяца до убийства 35-го президента США Джона Кеннеди общался в Мексике с сотрудником КГБ.