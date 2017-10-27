Генерал СБУ рассказал, кто стоит за подрывом Мосийчука в Киеве

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Киев, 27 октября. Генерал СБУ Василий Вовк исключил причастность «руки Москвы» к покушению на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве.

В результате взрыва у здания телеканала «Эспрессо» в Киеве ранения получили пять человек, в том числе Мосийчук и политолог Виталий Бала. Позднее двое из пяти пострадавших скончались, ими оказались 30-летний охранник депутата и 36-летний прохожий, который случайно оказался в эпицентре взрыва.

По данным украинской полиции взрывное устройство было заложено в мотороллер, припаркованный у входа в здание телеканала. Оно сработало в тот момент, когда Мосийчук вышел из здания телеканала в компании политолога.

Несмотря на то, что расследованием данного преступления занимается Служба безопасности Украины, советники украинского министра внутренних дел сразу же заявили, что основной версией следствия является так называемый «российский след». Однако многие украинские эксперты сомневаются в этой версии, отмечая, что взрыв с жертвой в лице Мосийчука мог быть выгоден именно МВД Украины. Кроме того, взрыв произошел возле телеканала «Эспрессо», который принадлежит экс-премьеру Арсению Яценюк и главе МВД Арсену Авакову.

Стоит отметить, что помимо своей национал-патриотической деятельности, Игорь Мосийчук неоднократно являлся фигурантом уголовных дел, которые были далеки от политики. В 2011 году он был депутатом Васильковского городского совета и вместе с другими городскими чиновниками был обвинен в подготовке подрыва памятника Ленину в Борисполе и организации теракта в Киеве на День независимости. По данному делу Мосийчука приговорили к шести годам лишения свободы, однако в 2014 году освободили как политического узника.

Кроме того Мосийчук неоднократно унижал достоинство сотрудников МВД. Так, 22 мая 2014 года в Бердянске группа бойцов батальона «Азов» вместе с Мосийчуком, угрожая оружием, поставила на колени сотрудников ГАИ, которые остановили автомобиль без номеров с боевиками нацбатальона «Азова».

Осенью 2015 года Мосийчук был обвинен в получении взятки за содействие в предпринимательской деятельности. После ареста депутат объявил голодовку и утверждал, что обвинения против него сфабрикованы, так как он выступил против генпрокурора Виктора Шокина. Позже он также заявлял о том, что к нему применяли пытки, чтобы выбить признание. Уголовное дело развалилось, так как сначала истек срок ареста и Мосийчука освободили, затем суд признал незаконным его задержание, и в конечном итоге весной 2016 года Генпрокуратура отозвала ходатайство об аресте Мосийчука.

По мнению бывшего начальника главного следственного управления СБУ Василия Вовка, в словах советников главы МВД о «российском следе» в деле о подрыве Мосийчука присутствует элемент мести Службе безопасности Украины.

«Я исключаю «руку Москвы». Почему ФСБ решила убить именно Мосийчука, когда у нас есть масса других народных депутатов, которые очень резко высказываются в адрес РФ?! Если бы спецслужбы захотели уничтожить кого-то из народных депутатов, им не нужны мопеды, автомобили со взрывчаткой, у них достаточно агентуры, чтобы сделать это под куполом Верховной рады и убрать всех сразу», — сказал Вовк в комментарии РИА Новости Украина.

Он также добавил, что есть все шансы найти заказчиков и исполнителей этого преступления, для этого необходимо определить, какую цель преследовали злоумышленники. Вовк напомнил, что в настоящее время на Украине происходит немало взрывов без политических мотивов, реальными причинами которых становятся бандитские разборки.