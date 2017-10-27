Звезду «Игры престолов» встретили в Москве хлебом и солью
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Москва, 27 октября. В Москву прилетел исландский актер Хафтор Бьернссон, который прославился ролью Григора «Горы» Клигана в популярном сериале «Игра престолов».
Бьернссон прилетел в Россию для участия в V Международном фестивале спорта и ЗОЖ. Отметим, что актер неоднократно становился призером соревнований «Самый сильный человек планеты».
Звезду «Игры престолов» фанаты сериала встречали в московском аэропорту «Шереметьево» хлебом и солью.
Ранее эксперты по кибербезопасности, изучив исходный код вируса-шифровальщика Bad Rabbit, и нашли в нем зашифрованные имена трех драконов из сериала «Игра престолов». Эта деталь позволила установить прямую связь с вирусом Locky.