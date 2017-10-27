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Звезду «Игры престолов» встретили в Москве хлебом и солью
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    Звезду «Игры престолов» встретили в Москве хлебом и солью

    15:13  27 Октября 2017  /обновлено: 15:13  27 Октября 2017
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    Звезду «Игры престолов» встретили в Москве хлебом и солью

    Москва, 27 октября. В Москву прилетел исландский актер Хафтор Бьернссон, который прославился ролью Григора «Горы» Клигана в популярном сериале «Игра престолов».

    Бьернссон прилетел в Россию для участия в V Международном фестивале спорта и ЗОЖ. Отметим, что актер неоднократно становился призером соревнований «Самый сильный человек планеты».

    Звезду «Игры престолов» фанаты сериала встречали в московском аэропорту «Шереметьево» хлебом и солью. 

    Ранее эксперты по кибербезопасности, изучив исходный код вируса-шифровальщика Bad Rabbit, и нашли в нем зашифрованные имена трех драконов из сериала «Игра престолов». Эта деталь позволила установить прямую связь с вирусом Locky.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #актер #москва #игра престолов #бьернссон
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