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Москва, 27 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров проанализировал медицинскую реформу и пришел к выводу, что власти страны «уже провели границу» с Крымом и Донбассом, вычеркнув жителей этих регионов из списка своих граждан.

Азаров негативно высказывается о данной реформе, назвав ее «кладбищенской».

«Теперь в нищей стране, где зарплаты и пенсии меньше, чем в беднейших странах Африки, наши люди будут платить за медицинское обслуживание по европейским тарифам», — пишет политик на своей странице в Facebook.

Экс-премьер сделал несложный расчет, поделив объем денег, выделенных по программе «Деньги ходят за пациентом», на размер доплаты врачу, и выяснил, что власти Украины насчитывают в стране только 36 млн человек, то есть еще 6 млн жителей страны просто «потерялись». Политик предположил, что правительство исключило жителей Крыма и Донбасса.

«Исключили 2,5 млн. крымчан, т.е. фактически Крым признали чужим, еще 3,5 млн. жителей Донбасса исключили, тоже де-факто признали Донбасс не украинским. (…) Они уже границу провели, и дончан не считают за граждан Украины».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко написал в своем Twitter, что Украина переходит от выживания к развитию и ее уверенное движение вперед не остановить.