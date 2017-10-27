В Госдуме рассказали, чем обернутся санкции США против российского ОПК

В Избранное

Москва, 27 октября. Эффективность российского военно-промышленного комплекса доказана всему миру, поэтому санкции США против российского ОПК показывают их бессилие, отметил глава комитета Госдумы по обороне, депутат от Оренбургской области Владимир Шаманов.

По информации Ria56.ru со ссылкой на слова Шаманова, конкурентоспособность военно-промышленного комплекса РФ доказана всему миру благодаря эффективности, подготовкой которой занимались последние 10-15 лет. Также глава комитета Госдумы по обороне отметил, что страны, находящиеся в дружественных США блоках, стали закупать вооружение российского производства, в том числе средства противовоздушной обороны.

Напомним, ранее стало известно, что госдепартамент США предложил список организаций, попадающих под новые санкции. В их число входят ФСБ, СВР, ГРУ, информирует газета New York Times. Кроме этого, в список попали еще 33 предприятия, в частности, «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев». В соответствии с пояснением к документу, санкции могут быть наложены в будущем, так как внесение организаций в список еще не означает введение санкций.

Законопроект о новых санкциях против России Ирана и КНДР, принятый конгрессом, был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Документ предусматривал, что к 1 октября администрация США должна подготовить список организаций в секторе российского ОПК, против которых будут введены санкции.