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Цистерну фекалий вылили в Салехарде во дворе жилого дома
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    Цистерну фекалий вылили в Салехарде во дворе жилого дома

    14:54  27 Октября 2017
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    Цистерну фекалий вылили в Салехарде во дворе жилого дома

    Салехард, 27 октября. Ассенизаторская машина слила содержимое цистерны во дворе жилого дома в Салехарде. Прохожие засняли происходящее на виде и распространили ролик в социальных сетях.

    Администрация города ознакомилась с видео и обещала разобраться в ситуации, пишет Ura.ru. Автор ролика не снял номер автомобиля, однако на баке видно наклейку производителя. Кроме того, в Салехарде только несколько компаний занимаются откачкой жидких бытовых отходов, поэтому найти владельца машины не представляется трудным, сообщает издание.

    В Салехарде до сих пор не все дома подключены к канализации. Из квартир отходы поступают в специальные септики, оттуда их откачивают ассенизаторские автомобили и вывозят на очистные сооружения.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #салехард #канализация #ассенизатор
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