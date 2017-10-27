Россияне раскупили всю партию iPhone X за три минуты предпродажи

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Москва, 27 октября. Пользователи российского Apple Store буквально за три минуты разобрали предзаказы на новый iPhone X.

Как стало известно, возможность оформить заказ на новый гаджет появилась в 10.10 по мск, уже в 10.13 на всех моделях появился статус «отправка: 2-3 недели». К 10.20 статус сменился на «отправка: 4-5 недель», сообщает vc.ru.

Напомним, что компания Apple продемонстрировала iPhone X на презентации 12 сентября. Новый смартфон получил 5,8-дюймовый дисплей с минимальными рамками. Кроме того, у гаджета «забрали» кнопку Home. Теперь разблокировать аппарат можно с помощью сканера распознавания лиц Face ID.

Отметим, что официально продажи iPhone X в России стартуют 3 ноября. Базовая цена смартфона с 64 Гб — 80 тысяч рублей.