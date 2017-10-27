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Директора РАМТ отправили под домашний арест по делу Серебренникова
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    Директора РАМТ отправили под домашний арест по делу Серебренникова

    14:54  27 Октября 2017
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    Директора РАМТ отправили под домашний арест по делу Серебренникова

    Москва, 27 октября. Директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в рамках дела против режиссера Кирилла Серебренникова, сообщили в Басманном суде Москвы.

    Суд отправил Апфельбаум под домашний арест.

    «Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста», — констатировал судья Артур Карпов.

    По информации следователей, глава РАМТ, занимая пост главы департамента государственной поддержки искусства министерства культуры России, участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей во время реализации проекта «Платформа».

    Директора РАМТ отправили под домашний арест по делу Серебренникова

    Подозреваемая признала халатность со своей стороны при распределении бюджетных средств, однако мошенничество не признала, передает РИА Новости.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #серебренников #домашний арест #басманный суд #рамт #апфельбаум
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