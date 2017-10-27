Директора РАМТ отправили под домашний арест по делу Серебренникова

В Избранное

Москва, 27 октября. Директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в рамках дела против режиссера Кирилла Серебренникова, сообщили в Басманном суде Москвы.

Суд отправил Апфельбаум под домашний арест.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста», — констатировал судья Артур Карпов.

По информации следователей, глава РАМТ, занимая пост главы департамента государственной поддержки искусства министерства культуры России, участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей во время реализации проекта «Платформа».

Подозреваемая признала халатность со своей стороны при распределении бюджетных средств, однако мошенничество не признала, передает РИА Новости.