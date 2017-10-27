Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

В Избранное

Администрация президента США Дональда Трампа направила в американский конгресс список российских организаций, против которых может быть введен пакет дополнительных санкций. В списке, в частности, фигурируют ФСБ, ГРУ и Служба внешней разведки, а также концерны «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Калашников», «МиГ» и другие. Решение по «списку Трампа» будет принимать конгресс.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что США загоняют себя антироссийскими санкциями в тупик, в то время как на Россию эти меры практически не действуют.

«На мой взгляд, Соединенные Штаты все больше загоняют ситуацию в тупик, потому что санкции гораздо легче принять, чем отменить, — сказал сенатор Алексей Пушков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Эти санкции наносят все больший удар по российско-американским и политическим, и торгово-экономическим отношениям. При том, что какого-то политического смысла это не имеет. За три года действия первого пакета санкций в США уже могли прийти к выводу, что это не оказывает действия на российскую внешнюю политику, она не меняется. А цель санкций — это изменение внешней политики России. Если она не меняется, значит, санкции не действуют».

По словам Алексея Пушкова, в экономическом плане Россия вполне успешно справилась с западными санкциями, что доказывает устойчивый рост российской экономики.

«Да, конечно, эти санкции приносят определенные проблемы российской экономике, затрудняют ее развитие, но — только до известной степени, — отметил сенатор. — Но, опять же, при том, что санкции были весьма болезненны на первых этапах, сейчас российская экономика к ним в большей или меньшей степени приспособилась. И в этом году по прогнозам — не только российским, но и международных рейтинговых агентств — наш экономический рост составит от 1,7% до 2%. В этих условиях санкции являются скорее демонстрацией политической русофобии американского правящего класса, чем действенным средством внешней политики США. Поэтому я считаю их осложняющими ситуацию и не приносящими Соединенным Штатам тех результатов, на которые они рассчитывали, и в силу этого считаю их бессмысленными».

Но хотя санкции не приносят США никакой пользы и никак не могут повлиять на политику России, в Вашингтоне, похоже, не готовы отказываться от конфронтационного пути в отношениях с Москвой, отметил Пушков.

«Бессмысленность санкций не означает, что США готовы от них отказаться. Соединенные Штаты сейчас проходят через период, который я бы назвал периодом обостренной политической русофобии. И в этих условиях практически все антироссийские инициативы проходят на ура. К сожалению, мы вынуждены это констатировать. И мы должны исходить из того, что никакого просвета в российско-американских отношениях пока не предвидится», — отметил Алексей Пушков.

Ранее стало известно, что конгресс США получил от администрации Дональда Трампа перечень российских организаций и организаций, связанных с РФ, в отношении которых будет рассмотрена возможность применения новых санкций, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на статью в The New York Times.

В списке фигурируют российские силовые ведомства — Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ГРУ) и Служба внешней разведки (СВР), 33 предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», «Ижмаш», «Уралвагонзавод» и другие организации.