Сирия и растущие противоречия между арабами и курдами: кто должен заплатить за Ракку

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«Освобождение» курдскими вооруженными формированиями при поддержке международной коалиции США города Ракка и ее окрестностей не только превратило город в руины, но и значительно обострило курдско-арабские противоречия в районе.

Как сообщают источники в социальной сети Twitter, сегодня курды открыли огонь по протестующим мирным жителям в пригороде Ракки населенном пункте Мешлаб. Протестующие требовали впустить их обратно в свои дома. Есть подтвержденная фотоматериалами информация о раненных.

civilians were shot by #SDF militia while peacefully protesting that they let them return home to AlMeshlab neighborhood in #Raqqa city . pic.twitter.com/P2DiHHcTzV — الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_SL) October 26, 2017

Ранее сообщалось, что из-за действий курдов на «освобожденных» ими территориях провинции Ракка появилась новая джихадистская группировка «Харакат аль-Кайям», которая ставит своей целью борьбу с проамериканскими «оккупантами». Причиной же ее возникновения стало разрушение авиацией коалиции Ракки, запрет на изучение арабского языка в районах, подконтрольных курдским формированиям, и участившиеся случаи «экспроприации» имущества местных жителей.

Этно-конфессиональные противоречия

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в интервью с Федеральным агентством новостей (ФАН) прокомментировал сложившуюся в Ракке ситуацию:

«Американцы изначально сделали ставку на «Демократические силы Сирии» (SDF), чтобы попытаться размыть курдское участие в более широкой курдско-арабской коалиции, но влияние курдских отрядов в SDF было доминирующим. Соответственно, на тех территориях, где курды не составляли превалирующую часть населения, появлялись конфликты с местными жителями, поскольку часть этого населения достаточно лояльно относилась к «Исламскому государству» (запрещено в РФ)».

Эксперт напомнил, что в той же Ракке некоторые мирные жители добровольно принимали участие в обороне города на стороне «Исламского государства» (запрещено в РФ), в чем проявился фактор именно этнической неприязни:

«Между арабами и курдами есть определенная этническая напряженность, сложившаяся за годы войны. Демократические советы, которые создавались в освобожденных городах, например, в Манбидже и Ракке, могли привести к сглаживанию имеющихся этнических и религиозных противоречий. Но проблемы полностью решить не удавалось. Не первый год возникают конфликты, связанные с попытками курдов насадить в арабских районах образование на курдских языках, притеснить суннитские группировки, население, которое лояльно относилось к ИГИЛ1 (запрещено в РФ). Все это порождало столкновения или банальные грабежи после освобождения города. Естественно, это вытекало в сопротивление со стороны арабского населения».

Наш собеседник отметил и другой негативный момент, который следует из этого:

«Пропаганда ИГИЛ (запрещено в РФ), которая говорила: «К вам в город идут оккупанты, которые хотят притеснять ваш язык, вашу культуру» имела благодатную почву, и будет иметь. Даже, если ИГИЛ исчезнет, другие суннитские группировки, которые апеллируют к фактору арабского национализма, будут находить себе сторонников и постоянно пытаться использовать курдский фактор как точку сборки для своих действий».

Пути решения

По мнению нашего собеседника, естественно, американцы будут пытаться все это сгладить:

«Но с учетом того, что, если они реализуют курдский проект как попытку расчленить Сирию, то есть будут педалировать тему курдского национализма и освобождения, это будет приводить к конфликту с арабами в некурдских областях, в том числе и в Ракке».

Эксперт считает, что наиболее оптимальный вариант, который устроил бы многих, — это прямое участие курдов в процессе межсирийского урегулирования как полноценной стороны в послевоенных переговорах об устройстве Сирии:

«Есть страны, например, Турция и США, которые не очень хотят сглаживания арабо-курдского конфликта, поскольку для американцев курды — это своеобразная «отмычка» для действий в Сирии, а у турок — широкий комплекс проблем с курдами, и не только в Сирии. Соответственно, для Турции расширение прав курдов или какие-то попытки их широкой авономизации не очень желательны. Поэтому, когда Россия предлагала еще в августе пригласить курдов в Астану, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отказывался. Сейчас подвижки в этом вопросе есть, и возможно все-таки удастся вырулить этот процесс на путь прямых переговоров».

Как заметил эксперт, вряд ли курды будут жить в Сирии на тех же условиях, что они жили до войны:

«То есть после их участия в борьбе с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) они заслужили некоторое расширение прав. Проект США, которые будут пытаться использовать курдов для расчленения Сирии будет встречать очень серьезное противодействие со стороны как окружающих стран, так и России».

Стоит учитывать и ту ситуацию, которая разворачивалась некоторое время назад в иракском Киркуке:

«Там иракских курдов очень жестко поставили на место. Это сигнал и сирийским курдам о том, что, если они будут пытаться взять больше, чем могут, последствия для них будут очень неприятными. Лучше, чтобы все закончилось именно переговорами и каким-то компромиссом».

Кто должен заплатить за Ракку

В сложившейся ситуации невозможно будет и восстановить разрушенный курдами и авиацией коалиции город Ракка:

«Сами курды не имеют возможности для какого-то серьезного финансового снабжения, поскольку они зависят от американской экономической помощи, а вопрос добычи нефти на территории, которая находится под контролем Рожавы , достаточно спорен, потому что получаемые средства достаточно ограничены. С другой стороны, нефтедобывающие мощности Рожавы существуют в связке с перерабатывающей инфраструктурой в восточной и центральной Сирии, которая, в целом, находится в руках Асада. Соответственно, без какой-то договоренности с сирийским правительством тяжело скоординировать какие-то восстановительные работы».

США, с другой стороны, прямо заявили, что пока Асад находится у власти, они не хотят и не будут вкладываться в какое-то серьезное восстановление Сирии:

«В то же время, очень сильные разрушения Ракки, когда, чтобы расчистить путь продвигающимся войскам вместе с боевиками и мирными жителями, которыми они прикрывались, просто перемалывали целые кварталы, требуют серьезных средств, которые могут предоставить только очень серьезные внешние игроки, например, США, Россия, Китай, возможно, Иран. Но в условиях сохранения военно-политических противоречий в Сирии Ракка не получит той помощи, в которой она нуждается».

1 Организация запрещена на территории РФ.