Спилбергу и не снилось: на Украине ждут схватки «динозавра» с «птеродактилями»

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Москва, 27 октября. В скором времени Украину ждет «схватка динозавра с птеродактилями»: такой сценарий относительно политического будущего страны прогнозирует аналитик Дмитрий Королев. По его мнению, главными героями этого действа станут Юлия Тимошенка и Михаил Саакашвили.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — один из политиков, которая начала свой путь в 90-х во время становления украинской государственности и до сих пор держится «в топе», оставаясь в некотором смысле политическим «динозавром».

Юлия Тимошенко является неким феноменом политики, поскольку за долгие годы сумела удержаться в числе видных персон Украины. Лидер «Батькивщины» имела контакты с Павлом Лазаренко, позднее осужденным судом США. Боролась за власть с Виктором Ющенко, ставшим президентом Украины и руководившим страной с 2005 по 2010 годы. Затем она присоединилась к Арсению Яценюку, ситуация на Майдане подняла ее статус в глазах народа, пишет «Свободная пресса».

По словам Тимошенко, она боролась за европейское будущее. Несмотря на поддержку, Тимошенко не смогла обойти Петра Порошенко в 2014 году, осуществив свою мечту о президентском кресле. По мнению обозревателя издания, у Тимошенко остается самый высокий рейтинг, она «выдающийся феномен».

«Юлия Тимошенко сохраняет популярность в народе, тогда как целая плеяда «спасителей нации» — от Ющенко до Кличко — уже или ушла в политическое небытие, или задвинута на вторые-третьи роли в государстве», — отмечает автор публикации.

Издание отмечает, что в 2019 году Тимошенко непременно вступит в политическую схватку — сейчас лидер «Батькивщины» собирается с силами. Ее возможным оппонентом станет грузино-украинский политик Михаил Саакашвили, который является соорганизатором митинга у Рады, стартовавшего 17 октября. Тем не менее, экс-губернатору Одесской области, лишенному украинского гражданства, приходится возвращаться во власть с боем.