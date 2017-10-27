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Жириновский призвал найти замену алиментам, чтобы «не добивать семью»
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    Жириновский призвал найти замену алиментам, чтобы «не добивать семью»

    14:30  27 Октября 2017
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    Жириновский призвал найти замену алиментам, чтобы «не добивать семью»

    Москва, 27 октября. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выплатой алиментов должно заниматься государство, чтобы разведенные супруги смогли быстрее создать новые семьи.

    По его словам, силовые методы взыскания денег на воспитание ребенка «до конца добивают семью». Жириновский считает, что формулировка «совершенствование процедуры взыскания алиментов» имеет репрессивный характер, передает агентство РИА Новости.

    Таким образом политик прокомментировал новый закон, принятый профильным комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в пятницу, 27 октября.

     «Хорошо бы наш комитет подошел к этому, чтобы найти замену алиментам», — заявил Жириновский.

    Он также напомнил, что ЛДПР уже не раз предлагала, чтобы государство выплачивало алименты в случае развода. Это позволит быстрее создать новую семью, в которой, возможно, сохранятся семейные узы.

    Автор: Дима Оленин
    #жириновский #развод #алименты
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