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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Министр подчеркнул, что для этого необходимо пройти долгий путь. Политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 гг Сергей Станкевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что в реформе нуждается не Совбез, а сама Организация Объединенных Наций. Кроме того, подчеркнул эксперт, Климкин стремится к тому, чтобы ООН превратилась «в дубину», однако его мечты — «пустые».

«Вопрос реформы ООН давно назрел и это признает, в том числе и Россия. В первую очередь нужно повысить эффективность миротворческих операций, поскольку эта функция становится для организации все более важной: число операций растет, особенно активно это началось в 1990-е годы. Есть еще целый ряд направлений: это гуманитарные операции, защита прав человека. Что точно не следовало бы трогать — это механизм работы Совета Безопасности ООН, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — На сегодняшний день в Совбез входят 15 государств, из которых пять — постоянные, а остальные 10 находятся в составе на ротационной основе. Именно эти пять постоянных членов обладают уникальным правом вето. Сама эта конструкция была заложена при создании Организации Объединенных наций, и она неустранима. Любая попытка ее изменить обрушивает всю систему. Тогда придется фактически с нуля создавать какую-то другую организацию. В настоящий момент Совбез — это фабрика разумных компромиссов, которая вынуждает государства принимать решения, учитывающие интересы всех сторон на взаимной основе. Совбез не принимает односторонних решений, влекущих за собой конфликт между ООН и одной из ведущих держав».

Выступая на конференции «Киевские трансатлантические диалоги», министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что к лишению России права вето может привести, «во-первых, реформа ООН, которую Россия блокирует», «во-вторых, возможное решение Международного суда».

«Для чего и работаем в Международном суде ООН. То есть это, конечно, сложный процесс», — заявил Климкин, добавив, что этот вопрос не решить за сегодня-завтра.

«Нужно быть последовательными, и Россия это понимает и этого очень боится», — цитирует «Газета.ру» слова Климкина.

Кроме того, Климкин в очередной раз назвал Россию «агрессором, который принципиально блокирует любую попытку противодействия российской агрессии на Украине».