Пустые мечты Климкина: почему Киеву не удастся превратить ООН в «дубину» для России
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Министр подчеркнул, что для этого необходимо пройти долгий путь. Политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 гг Сергей Станкевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что в реформе нуждается не Совбез, а сама Организация Объединенных Наций. Кроме того, подчеркнул эксперт, Климкин стремится к тому, чтобы ООН превратилась «в дубину», однако его мечты — «пустые».
«Вопрос реформы ООН давно назрел и это признает, в том числе и Россия. В первую очередь нужно повысить эффективность миротворческих операций, поскольку эта функция становится для организации все более важной: число операций растет, особенно активно это началось в 1990-е годы. Есть еще целый ряд направлений: это гуманитарные операции, защита прав человека. Что точно не следовало бы трогать — это механизм работы Совета Безопасности ООН, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — На сегодняшний день в Совбез входят 15 государств, из которых пять — постоянные, а остальные 10 находятся в составе на ротационной основе. Именно эти пять постоянных членов обладают уникальным правом вето. Сама эта конструкция была заложена при создании Организации Объединенных наций, и она неустранима. Любая попытка ее изменить обрушивает всю систему. Тогда придется фактически с нуля создавать какую-то другую организацию. В настоящий момент Совбез — это фабрика разумных компромиссов, которая вынуждает государства принимать решения, учитывающие интересы всех сторон на взаимной основе. Совбез не принимает односторонних решений, влекущих за собой конфликт между ООН и одной из ведущих держав».
Выступая на конференции «Киевские трансатлантические диалоги», министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что к лишению России права вето может привести, «во-первых, реформа ООН, которую Россия блокирует», «во-вторых, возможное решение Международного суда».
«Для чего и работаем в Международном суде ООН. То есть это, конечно, сложный процесс», — заявил Климкин, добавив, что этот вопрос не решить за сегодня-завтра.
«Нужно быть последовательными, и Россия это понимает и этого очень боится», — цитирует «Газета.ру» слова Климкина.
Кроме того, Климкин в очередной раз назвал Россию «агрессором, который принципиально блокирует любую попытку противодействия российской агрессии на Украине».
«Павлу Климкину бесполезно объяснять, что если устранить действующий механизм, по которому Совбез ООН работает многие годы, сама организация превратится в политический инструмент односторонних действий. Соответственно существование ООН больше не имеет смысла. Климкин стремится к тому, чтобы ООН превратилась в дубину, с помощью которой можно достигать односторонних политических целей. Но этого не случится, мечты Климкина — пустые, — уверен собеседник ФАН. — Что касается Международного суда ООН, его эффективность также следовало бы повысить».